Fransa'da olay olmuştu! Lille'de önce Burak Yılmaz, sonra Yusuf Yazıcı...

'YUSUF İKİSİNİN FARKINI ANLAMALI' Maçın ardından Galtier, ''Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Yusuf'un ikisi arasındaki farkı anlaması gerek. Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir şekilde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi ne olursa olsun saygı göstermek zorunda. Yusuf'u çıkarttım, Burak'ı aldım, o da 2 gol attı.'' sözlerini kullanmıştı.