Fransa'da olay olmuştu! Lille'de önce Burak Yılmaz, sonra Yusuf Yazıcı...

Fransa bir kez daha Türk futbolcuları konuşuyor. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille'in Monaco ile oynadığı maça damga vurdu.
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KRİTİK GOLLERE DEVAM
Lille, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederken 77. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.
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YUSUF YAZICI'DAN SİNİRLİ HAREKETLER
Burak Yılmaz, attığı gollerle maçın yıldızı olurken bir başka Milli yıldız Yusuf Yazıcı ise sinirli hareketleriyle Fransa'da gündem olmuştu.
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SERT TEPKİ
Karşılaşmada 77. dakikada oyundan çıkan ve yerini Burak Yılmaz'a bırakan Yusuf Yazıcı, oyundan çıkmasına oldukça şaşırırken teknik direktörü Christophe Galtier'e sert tepki göstermişti.
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ELİNİ SIKMAYI REDDETTİ
Yusuf Yazıcı'nın oyundan alınırken kendisine elini uzatan Christophe Galtier'in elini sıkmaması Fransa'da geniş yankı uyandırmıştı.
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GALTIER'DEN YUSUF AÇIKLAMASI
Milli futbolcunun bu hareketi Fransa basınında olay olurken Galtier, Yusuf hakkında açıklamalarda bulunmuş ve Yusuf Yazıcı'yı eleştirmişti.
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'YUSUF İKİSİNİN FARKINI ANLAMALI'
Maçın ardından Galtier, ''Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Yusuf'un ikisi arasındaki farkı anlaması gerek. Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir şekilde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi ne olursa olsun saygı göstermek zorunda. Yusuf'u çıkarttım, Burak'ı aldım, o da 2 gol attı.'' sözlerini kullanmıştı.
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OLAY SONRASI YUSUF YEDEK...
Bu olayların üzerine Lille, Fransa Ligi'nde Monaco ile karşılaşırken mücadeleye Burak Yılmaz 11'de Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde başladı.
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GİRDİ,3 DAKİKA SONRA GOLÜ ATTI
Yusuf Yazıcı, 62. dakikada maçın ilk golünü atan Jonathan David yerine oyuna girerken oyuna girmesinin 3 dakika sonrasında topu ağlarla buluşturdu.
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ASİST BURAK'TAN
Yusuf Yazıcı'nın 65. dakikada attığı golün asistini ise bir diğer Milli yıldız Burak Yılmaz yaptı.
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PSG'YE YAKIN TAKİP
Lille, Monaco'yu 2-1 mağlup ederken haftayı lider PSG'nin 2 puan gerisinde kapattı ve PSG'nin ardından 2. sırada takibini sürdürdü.
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Yusuf, bu sezon 17. maçında 10. golünü atarken yüksek formunu devam ettirdi. Yusuf, tüm kulvarlarda Lille ofmrasıyla 17 maçta 10 gol, 2 asist ile oynarken Burak Yılmaz ise 16 maçta 8 gol ve 4 asist üretti.
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BURAK YILMAZ DURMUYOR!
Burak Yılmaz, bu sezon Ligue 1'da oynadığı son 8 maçta takımı adına gol katkısında bulundu. Tecrübeli futbolcu, son 8 lig maçında 5 gol, 3 asist yaptı.
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AVRUPA LİGİ'NİN YILDIZI
Yusuf Yazıcı ise bu sezon Fransa Ligi'ndeki performansının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparak tüm gözleri üzerine çekmişti. Milli futbolcu, önce Sparta Prag, ardından Milan'a hat-trick yapmıştı.
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Lille formasıyla bu sezon toplam 9 gol atan Yusuf, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.