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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Aralık 2020 - 10:18 | 

Fransa'da olay olmuştu! Lille'de önce Burak Yılmaz, sonra Yusuf Yazıcı...

Hafta için Lille'in en çok konuşulan isimlerinden olan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, bir kez daha Fransa'da gündem oldu...

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Fransa bir kez daha Türk futbolcuları konuşuyor. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Lille'in Monaco ile oynadığı maça damga vurdu.

2KRİTİK GOLLERE DEVAM
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KRİTİK GOLLERE DEVAM

Lille, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederken 77. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.

3YUSUF YAZICIDAN SİNİRLİ HAREKETLER
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YUSUF YAZICI'DAN SİNİRLİ HAREKETLER

Burak Yılmaz, attığı gollerle maçın yıldızı olurken bir başka Milli yıldız Yusuf Yazıcı ise sinirli hareketleriyle Fransa'da gündem olmuştu.

4SERT TEPKİ
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SERT TEPKİ

Karşılaşmada 77. dakikada oyundan çıkan ve yerini Burak Yılmaz'a bırakan Yusuf Yazıcı, oyundan çıkmasına oldukça şaşırırken teknik direktörü Christophe Galtier'e sert tepki göstermişti.

5ELİNİ SIKMAYI REDDETTİ
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ELİNİ SIKMAYI REDDETTİ

Yusuf Yazıcı'nın oyundan alınırken kendisine elini uzatan Christophe Galtier'in elini sıkmaması Fransa'da geniş yankı uyandırmıştı.

6GALTIERDEN YUSUF AÇIKLAMASI
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GALTIER'DEN YUSUF AÇIKLAMASI

Milli futbolcunun bu hareketi Fransa basınında olay olurken Galtier, Yusuf hakkında açıklamalarda bulunmuş ve Yusuf Yazıcı'yı eleştirmişti.

7YUSUF İKİSİNİN FARKINI ANLAMALI
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'YUSUF İKİSİNİN FARKINI ANLAMALI'

Maçın ardından Galtier, ''Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Yusuf'un ikisi arasındaki farkı anlaması gerek. Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir şekilde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi ne olursa olsun saygı göstermek zorunda. Yusuf'u çıkarttım, Burak'ı aldım, o da 2 gol attı.'' sözlerini kullanmıştı.

8OLAY SONRASI YUSUF YEDEK...
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OLAY SONRASI YUSUF YEDEK...

Bu olayların üzerine Lille, Fransa Ligi'nde Monaco ile karşılaşırken mücadeleye Burak Yılmaz 11'de Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde başladı.

9GİRDİ,3 DAKİKA SONRA GOLÜ ATTI
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GİRDİ,3 DAKİKA SONRA GOLÜ ATTI

Yusuf Yazıcı, 62. dakikada maçın ilk golünü atan Jonathan David yerine oyuna girerken oyuna girmesinin 3 dakika sonrasında topu ağlarla buluşturdu.

10ASİST BURAKTAN
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ASİST BURAK'TAN

Yusuf Yazıcı'nın 65. dakikada attığı golün asistini ise bir diğer Milli yıldız Burak Yılmaz yaptı.

11PSGYE YAKIN TAKİP
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PSG'YE YAKIN TAKİP

Lille, Monaco'yu 2-1 mağlup ederken haftayı lider PSG'nin 2 puan gerisinde kapattı ve PSG'nin ardından 2. sırada takibini sürdürdü.

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Yusuf, bu sezon 17. maçında 10. golünü atarken yüksek formunu devam ettirdi. Yusuf, tüm kulvarlarda Lille ofmrasıyla 17 maçta 10 gol, 2 asist ile oynarken Burak Yılmaz ise 16 maçta 8 gol ve 4 asist üretti.

13BURAK YILMAZ DURMUYOR
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BURAK YILMAZ DURMUYOR!

Burak Yılmaz, bu sezon Ligue 1'da oynadığı son 8 maçta takımı adına gol katkısında bulundu. Tecrübeli futbolcu, son 8 lig maçında 5 gol, 3 asist yaptı.

14AVRUPA LİGİNİN YILDIZI
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AVRUPA LİGİ'NİN YILDIZI

Yusuf Yazıcı ise bu sezon Fransa Ligi'ndeki performansının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparak tüm gözleri üzerine çekmişti. Milli futbolcu, önce Sparta Prag, ardından Milan'a hat-trick yapmıştı.

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Lille formasıyla bu sezon toplam 9 gol atan Yusuf, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

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