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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 08:57 | 

Fransa'da geceye damga vuran hareket! Yusuf Yazıcı...

Fransa'da liderliği devralan Lille, dün gece Dijon'a konuk oldu. Geceye damga vuran isim ise Yusuf Yazıcı'ydı...

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Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı ve Zeki Çelik'in asist yaptığı maçta Dijon'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek Fransa Ligue 1'deki liderliğini sürdürdü.

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Mücadelenin 19. dakikasında sahneye Yusuf Yazıcı çıktı ve Lille'i öne geçiren golü kaydetti.

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Golde asisti yapan isim ise bir diğer milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik oldu.

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Burak Yılmaz bu maça kenardan başlarken 58. dakikada oyuna girdi. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 84 dakika sahada kaldı.

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Son sözü 90. dakikada Weah söyledi ve Lille, Dijon'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

6PSGYİ GEÇİP LİDER OLDULAR
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PSG'Yİ GEÇİP LİDER OLDULAR

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 32 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.

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Yusuf Yazıcı bu sezon Lille forması altında adeta parladı. Geride kalan dönemde 20 maça çıkan 1997 doğumlu oyuncu 11 gol attı ve profesyonel kariyerinin en golcü sezonuna şimdiden ulaştı.

8GECEYE DAMGA VURAN HAREKET
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GECEYE DAMGA VURAN HAREKET

Yusuf Yazıcı'nın attığı gol sonrasında, Lille oyuncuları golü "Y" harfi yaparak kutladı.

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Yusuf'un klasikleşen gol sevincinin anlamı, isminin ve soy isminin baş harflerinin "Y" ile başlamasından gelmekte.

10İŞTE O ANLAR
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İŞTE O ANLAR

Dün de bütün takım Yusuf'un bu hareketine destek olurken karşılaşma sonrası milli futbolcumuz Instagram hesabından "Tek başıma eğlenebilirim ama birlikte kutlayabiliriz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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Yusuf Yazıcı 20. resmi maçında 11. golünü kaydetti.

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Milli futbolcu UEFA Avrupa Ligi gol krallığında da zirvede. Bu sezon Avrupa'da toplam 6 gol atan Yusuf Yazıcı, bu alanda da iddiasını gösteriyor.

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Yusuf Yazıcı bu sezon Sparta Prag ve Milan maçlarında 3'er gol atarken Ligue 1'de Lens, Monaco ve Dijon'a birer gol ayrıca Lorient takımına 2 gol attı. Yusuf daha önce 2017-18 sezonunda Trabzonspor forması altında 10 gol atmıştı

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