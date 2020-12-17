Fransa'da geceye damga vuran hareket! Yusuf Yazıcı...
Fransa'da liderliği devralan Lille, dün gece Dijon'a konuk oldu. Geceye damga vuran isim ise Yusuf Yazıcı'ydı...
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Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı ve Zeki Çelik'in asist yaptığı maçta Dijon'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek Fransa Ligue 1'deki liderliğini sürdürdü.
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Mücadelenin 19. dakikasında sahneye Yusuf Yazıcı çıktı ve Lille'i öne geçiren golü kaydetti.
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Golde asisti yapan isim ise bir diğer milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik oldu.
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Burak Yılmaz bu maça kenardan başlarken 58. dakikada oyuna girdi. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 84 dakika sahada kaldı.
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Son sözü 90. dakikada Weah söyledi ve Lille, Dijon'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
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PSG'Yİ GEÇİP LİDER OLDULAR
Bu sonuçla birlikte Lille puanını 32 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.
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Yusuf Yazıcı bu sezon Lille forması altında adeta parladı. Geride kalan dönemde 20 maça çıkan 1997 doğumlu oyuncu 11 gol attı ve profesyonel kariyerinin en golcü sezonuna şimdiden ulaştı.
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GECEYE DAMGA VURAN HAREKET
Yusuf Yazıcı'nın attığı gol sonrasında, Lille oyuncuları golü "Y" harfi yaparak kutladı.
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Yusuf'un klasikleşen gol sevincinin anlamı, isminin ve soy isminin baş harflerinin "Y" ile başlamasından gelmekte.
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İŞTE O ANLAR
Dün de bütün takım Yusuf'un bu hareketine destek olurken karşılaşma sonrası milli futbolcumuz Instagram hesabından "Tek başıma eğlenebilirim ama birlikte kutlayabiliriz" şeklinde bir paylaşım yaptı.
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Yusuf Yazıcı 20. resmi maçında 11. golünü kaydetti.
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Milli futbolcu UEFA Avrupa Ligi gol krallığında da zirvede. Bu sezon Avrupa'da toplam 6 gol atan Yusuf Yazıcı, bu alanda da iddiasını gösteriyor.
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Yusuf Yazıcı bu sezon Sparta Prag ve Milan maçlarında 3'er gol atarken Ligue 1'de Lens, Monaco ve Dijon'a birer gol ayrıca Lorient takımına 2 gol attı. Yusuf daha önce 2017-18 sezonunda Trabzonspor forması altında 10 gol atmıştı