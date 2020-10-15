Francesco Totti'den koronavirüse yenik düşen babasına duygusal veda! 'Sen olmasan...'
Roma'nın efsanevi kaptanı FrancescoTotti, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden babası Enzo için duygusal bir veda mesajı paylaştı.
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Roma ve İtalya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından Francesco Totti, geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle babasını kaybetti.
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Francesco Totti'nin babası Enzo, koronavirüse yenik düştü ve hayatını kaybetti. İtalyan efsane futbolcu, Instagram hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.
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İŞTE TOTTI'NIN VEDASI
Hoşça kal baba. Hayatımın en kötü 10 gününü geçirdim, orada hastalığa karşı “tek başına” mücadele verdiğini bilerek ve seni göremeyerek, seninle konuşamayarak, sana sarılıp sıkamayarak. Orada sana yakın olmak için her şeyi yapardım.
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SENİ HER ZAMAN SEVECEĞİM
Şimdi benim hayatım farklı olacak, çünkü önemli değerlerle büyüdüm ve bunun için sana teşekkür etmek istiyorum, baba, benim için yaptığın her şey için, benim güçlü ve cesur bir adam olmamı sağladığın için. Seni her zaman seveceğim, baba!
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SENDEN ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM
Senin sesini halen duymak istiyorum, gülüşmelerimizi, gülümsemeni, gözlerini, koltukta TV izlemeni özlüyorum. Senden özür dilemek ve sana teşekkür etmek istiyorum.
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Özür dilemek istiyorum, her seferinde anlamayışımdan, her seferinde seni seviyorum, dememiş olmaktan, eksik kalan sarılmalarımızdan, söylenmemiş sözlerden, yaptığım hatalardan dolayı.
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Ancak özellikle baba olduğun için teşekkür etmek istiyorum ve hep öyle kalacaksın. Sen olmasan asla yapamazdım. Artık bizimle olmasan da hatıran ve gülümsemeni asla unutmayacağız. Benim gururumdun ve gururumsun (umarım ben de senin için öyle olmuşumdur)
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Bugün hiç olmadığı kadar hayatımda ne kadar önemli olduğunu anladım ve gelecek yıllarda bu değerli anıları kalbimde taşıyacağım. Hoşça kal baba… aksine hoşça kal Şerif… İyi yolculuklar. Francesco’n