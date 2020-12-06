Motor Sporları Haber Giriş: 06 Aralık 2020 - 16:57 | 06 Aralık 2020 - 16:57

Formula 2 Şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumache kimdir, kaç yaşında?

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de 2020 sezonunun şampiyonu oldu. 21 yaşındaki Mick Schumache, gelecek sezondan itibaren Haas takımı ile Formula 1'de yarışacak. Formula 2'deki başarısıyla adından söz ettiren Mick Schumacher'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Formula 2 Şampiyonu Mick Schumache kimdir, kaç yaşında?