Formula 2 Şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumache kimdir, kaç yaşında?
Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2'de 2020 sezonunun şampiyonu oldu. 21 yaşındaki Mick Schumache, gelecek sezondan itibaren Haas takımı ile Formula 1'de yarışacak. Formula 2'deki başarısıyla adından söz ettiren Mick Schumacher'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Formula 2 Şampiyonu Mick Schumache kimdir, kaç yaşında?
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Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ve son yarışı Sakhir Grand Prix'si, Uluslararası Bahreyn Pisti'nde yapıldı. PREMA takımının Alman pilotu Mick Schumacher, Carlin'den Jehan Daruvala'nın birinci olduğu yarışı 18'inci sırada bitirdi.
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Pilotlar klasmanında 215 puanı bulunan 21 yaşındaki sürücü, 2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.2018 yılında da Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Schumacher, gelecek sezondan itibaren Haas takımı ile Formula 1'de yarışacak.
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Mick Schumacher Hakkında
Mick Schumacher, (d. 22 Mart 1999) Alman otomobil yarış pilotu. Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in oğludur. Formula 2'nin PREMA Racing takımında yarışmaktadır. 2021 yılında Formula 1'de Haas F1 takımı ile anlaşmıştır.