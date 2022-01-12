Formula 2 ne zaman başlayacak?

Cem Bölükbaşı, FIA Formula 2'ye giden ilk Türk yarış pilotu oldu

Cem Bölükbaşı bu gelişme ile Türkiye motor sporları tarihinde Formula 2'de yarışan ilk Türk yarış pilotu olurken, aynı zamanda espor dünyasından gelip bu seviyede sanaldan gerçeğe uzanan bir başarı hikayesine imza atan dünyadaki ilk yarışçı olarak da tarihe geçti. Başarılı sporcu Formula 2 Şampiyonası'ndaki ilk yarışına mart ayında Bahreyn Pisti'nde çıkacak. Bölükbaşı, Formula 1 Dünya Şampiyonası ile aynı hafta sonu ve aynı pistlerde gerçekleşen Formula 2 Şampiyonası'nda toplam 28 yarışta pistte zafer peşinde koşacak.