Formula 2 ne zaman başlayacak?
E-spor dünyasından gerçek Formula yarışlarına geçen hikayesiyle dünyada bir ilk olan Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 sezonu için Charouz Racing System takımıyla anlaştığını duyurdu. Bu gelişme ardından Formula 2'nin tarihi bir kez daha gündeme geldi. Şampiyona mart ayında Bahreyn pistinde başlayacak. FIA, Formula 1'in destek serisi olan Formula 2 ve Formula 3'ün 2022 takvimi açıklanmıştı. Peki, Formula 2 ne zaman başlayacak?
Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun takvimi belli oldu. Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezon, 20 Mart 2022'de Bahreyn Grand Prix'si ile başlayıp 20 Kasım 2022'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.
2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
20 Mart: Bahreyn Grand Prix
27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix
10 Nisan: Avustralya Grand Prix
24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix
8 Mayıs: Miami Grand Prix
22 Mayıs: İspanya Grand Prix
29 Mayıs: Monaco Grand Prix
12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
19 Haziran: Kanada Grand Prix
3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
10 Temmuz: Avusturya Grand Prix
24 Temmuz: Fransa Grand Prix
31 Temmuz: Macaristan Grand Prix
28 Ağustos: Belçika Grand Prix
4 Eylül: Hollanda Grand Prix
11 Eylül: İtalya Grand Prix
25 Eylül: Rusya Grand Prix
2 Ekim: Singapur Grand Prix
9 Ekim: Japonya Grand Prix
23 Ekim: ABD Grand Prix
30 Ekim: Meksika Grand Prix
13 Kasım: Brezilya Grand Prix
20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix
20 Mart: Bahreyn Grand Prix
27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix
10 Nisan: Avustralya Grand Prix
24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix
8 Mayıs: Miami Grand Prix
22 Mayıs: İspanya Grand Prix
29 Mayıs: Monaco Grand Prix
12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
19 Haziran: Kanada Grand Prix
3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
10 Temmuz: Avusturya Grand Prix
24 Temmuz: Fransa Grand Prix
31 Temmuz: Macaristan Grand Prix
28 Ağustos: Belçika Grand Prix
4 Eylül: Hollanda Grand Prix
11 Eylül: İtalya Grand Prix
25 Eylül: Rusya Grand Prix
2 Ekim: Singapur Grand Prix
9 Ekim: Japonya Grand Prix
23 Ekim: ABD Grand Prix
30 Ekim: Meksika Grand Prix
13 Kasım: Brezilya Grand Prix
20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix
Cem Bölükbaşı, FIA Formula 2'ye giden ilk Türk yarış pilotu oldu
Cem Bölükbaşı bu gelişme ile Türkiye motor sporları tarihinde Formula 2'de yarışan ilk Türk yarış pilotu olurken, aynı zamanda espor dünyasından gelip bu seviyede sanaldan gerçeğe uzanan bir başarı hikayesine imza atan dünyadaki ilk yarışçı olarak da tarihe geçti. Başarılı sporcu Formula 2 Şampiyonası'ndaki ilk yarışına mart ayında Bahreyn Pisti'nde çıkacak. Bölükbaşı, Formula 1 Dünya Şampiyonası ile aynı hafta sonu ve aynı pistlerde gerçekleşen Formula 2 Şampiyonası'nda toplam 28 yarışta pistte zafer peşinde koşacak.