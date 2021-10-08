Formula 1'in ünlü pilotu Lewis Hamilton İstanbul tarzıyla dikkatleri üzerine çekti! Pazar öncesi kritik ihtimal...

VERSTAPPEN SORUSU Max Verstappen ile arasındaki şampiyonluk yarışının nasıl bir stres oluşturduğu yönündeki soru üzerine Hamilton, "Stres yok diyemem orada duruyor fakat biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonrasında olacak olan olur. Bunun için endişelenmiyorum. İnişlerim ve çıkışlarım oldu. İnanılmaz anlar yaşadım. Ne olacağıyla endişelenmiyorum. Yaptığım işten keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.