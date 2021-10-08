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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 08 Ekim 2021 - 11:15 | 

Formula 1'in ünlü pilotu Lewis Hamilton İstanbul tarzıyla dikkatleri üzerine çekti! Pazar öncesi kritik ihtimal...

Formula 1'in son dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix’sinin heyecanını yaşıyor.

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Kariyerinin üst üste 5, toplamda 8. şampiyonluğu için mücadele eden Lewis Hamilton, İstanbul GP'si öncesi ilginç görüntüler verdi.

2TÜRKİYEDE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

TÜRKİYE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Formula 1'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, geçen yılki yarışın çok "çılgınca" geçtiğini ve yeniden Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

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Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, Rusya Grand Prix'sindeki 100. galibiyetinin ardından çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "İngiltere'de ülke genelinde ve Londra'da insanlar 100. galibiyete çok sevindiler. Nereye gitsem çevremdekiler çok pozitifti, galibiyeti kutluyordu, bunu beklemiyordum." dedi.

4ÇOK ÇILGINCAYDI

ÇOK ÇILGINCAYDI

Deneyimli pilot, galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği geçen yılki Türkiye Grand Prix'siyle ilgili soruya, "Çok çılgıncaydı. Yeniden Türkiye'ye geldiğim için mutluyum. Zor bir yarıştı ama sonrasında podyumun zirvesine çıktık." cevabını verdi.

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Yarışta strateji olarak yanlış yapmadıklarını ifade eden İngiliz pilot, "İstanbul'da duygusal anlar yaşadım." dedi.

6TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Dünkü pist incelemesinde mavi ton ağırlıklı kıyafetiyle ilgi çeken ünlü pilot bu sabah bambaşka bir görüntüdeydi.

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Yeşil sweatshirt ve eşofmanlarıyla pist alanına giriş yapan Hamilton'a basın mensuplarının yoğun ilgisi vardı.

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Hamilton kendisini karşılayan foto muhabirlerine 'Herkese merhaba' diyerek seslendi

9YARIŞA SON SIRADA MI BAŞLAYACAK

YARIŞA SON SIRADA MI BAŞLAYACAK?

36 yaşındaki Hamilton, Mercedes'in hafta sonunda yeni bir güç ünitesine geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruya yorum yapmaktan kaçındı.

10VERSTAPPEN SORUSU

VERSTAPPEN SORUSU

Max Verstappen ile arasındaki şampiyonluk yarışının nasıl bir stres oluşturduğu yönündeki soru üzerine Hamilton, "Stres yok diyemem orada duruyor fakat biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonrasında olacak olan olur. Bunun için endişelenmiyorum. İnişlerim ve çıkışlarım oldu. İnanılmaz anlar yaşadım. Ne olacağıyla endişelenmiyorum. Yaptığım işten keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

11HAMİLTON MU VERSTAPPEN Mİ

HAMİLTON MU VERSTAPPEN Mİ?

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’si, şampiyonluk için kıyasıya çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen’in mücadelesine sahne olacak.

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Bu sezon 5’i birincilik olmak üzere 11 kez podyuma çıkan McLaren Mercedes pilotu Hamilton 246,5 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer alıyor.

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7’si birincilik olmak üzere 11 kez podyum gören Red Bull pilotu Verstappen ise 244,5 puanla ikinci sırada. Bu ikiliye en yakın isim ise 151 puanla üçüncü sırada bulunan Mercedes pilotu Valtteri Bottas.

1412 EYLÜL’DE ÇARPIŞMIŞLARDI

12 EYLÜL’DE ÇARPIŞMIŞLARDI

İki pilot 12 Eylül’deki İtalya Grand Prix’sinde birbirleriyle çarpışıp yarış dışı kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki ‘halo’ sistemi sayesinde ölümden dönmüştü. 26 Eylül’deki Rusya Grand Prix’sinde ise Max Verstappen yarışa son sırada başlamasına rağmen ikinci olmuş, Lewis Hamilton da kürsünün zirvesine çıkmıştı.

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ŞAMPİYONANIN KADERİ DEĞİŞECEK

Mercedes, yağmur ihtimalinin artması halinde Lewis Hamilton'a yeni güç ünitesi takacak ve böylece İngiliz sürücü #TurkishGP'ye son sıradan başlayacak. Detayları Okay Karacan Spor Arena için aktarıyor...

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