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Formula 1'in ünlü pilotu Lewis Hamilton İstanbul tarzıyla dikkatleri üzerine çekti! Pazar öncesi kritik ihtimal...
Formula 1'in son dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix’sinin heyecanını yaşıyor.
Kariyerinin üst üste 5, toplamda 8. şampiyonluğu için mücadele eden Lewis Hamilton, İstanbul GP'si öncesi ilginç görüntüler verdi.
Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Hamilton, Rusya Grand Prix'sindeki 100. galibiyetinin ardından çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "İngiltere'de ülke genelinde ve Londra'da insanlar 100. galibiyete çok sevindiler. Nereye gitsem çevremdekiler çok pozitifti, galibiyeti kutluyordu, bunu beklemiyordum." dedi.
YARIŞA SON SIRADA MI BAŞLAYACAK?
36 yaşındaki Hamilton, Mercedes'in hafta sonunda yeni bir güç ünitesine geçip geçmeyeceğiyle ilgili soruya yorum yapmaktan kaçındı.
VERSTAPPEN SORUSU
Max Verstappen ile arasındaki şampiyonluk yarışının nasıl bir stres oluşturduğu yönündeki soru üzerine Hamilton, "Stres yok diyemem orada duruyor fakat biz en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonrasında olacak olan olur. Bunun için endişelenmiyorum. İnişlerim ve çıkışlarım oldu. İnanılmaz anlar yaşadım. Ne olacağıyla endişelenmiyorum. Yaptığım işten keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.
HAMİLTON MU VERSTAPPEN Mİ?
Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’si, şampiyonluk için kıyasıya çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen’in mücadelesine sahne olacak.
7’si birincilik olmak üzere 11 kez podyum gören Red Bull pilotu Verstappen ise 244,5 puanla ikinci sırada. Bu ikiliye en yakın isim ise 151 puanla üçüncü sırada bulunan Mercedes pilotu Valtteri Bottas.
12 EYLÜL’DE ÇARPIŞMIŞLARDI
İki pilot 12 Eylül’deki İtalya Grand Prix’sinde birbirleriyle çarpışıp yarış dışı kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki ‘halo’ sistemi sayesinde ölümden dönmüştü. 26 Eylül’deki Rusya Grand Prix’sinde ise Max Verstappen yarışa son sırada başlamasına rağmen ikinci olmuş, Lewis Hamilton da kürsünün zirvesine çıkmıştı.
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