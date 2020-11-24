Formula 1'de ortalığı karıştıran iddia! Türk asıllı güzele yakın takip
Lewis Hamilton'ın Türkiye'de 7. kez şampiyonluğunu ilan ederek tarih yazdığı Formula 1, şu sıralar bambaşka bir olayla gündemde...
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Lewis Hamilton'ın Türkiye Grand Prix'sinde şampiyon olması sonrası Formula 1 ile ilgili şu sıralar bambaşka bir olay konuşuluyor.
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İngiliz pilot, İstanbul'da 7. kez mutlu sona ulaşmış ve Alman efsane Michael Schumacher'i yakalamıştı.
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Formula 1'de 2020 sezonu 27 Kasım'da Bahreyn, 4 Aralık'ta Sakhir ve 11 Aralık'taki Abu Dhabi Grand Prix'lerinin ardından sona erecek.
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AŞK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu şu sıralarda ise Max Verstappen ve Daniil Kyvat arasında geçen aşk yarışıyla gündemde...
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Hatırlanacağı gibi Max Verstappen 2016 yılında Daniil Kyvat'in yerine Red Bull pilotu olmuştu. İkilinin o yıldan bu yana süren rekabeti adeta boyut değiştirdi.
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Max Verstappen'in Daniil Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile ilişkisi olduğu iddia edildi.
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KVYAT'TAN DİLARA ŞANLIK HAMLESİ
Daniil Kvyat ise bu iddia sonrası Max Verstappen'in eski sevgilisi Dilara Şanlık'ı sosyal medyada takip etmeye başladı.
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Kvyat ve Kelly Piquet'nin, Penelope Kvyat adında bir kız çocukları bulunuyor.
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VERSTAPPEN'DEN PIQUET'NİN FOTOĞRAFINA CEVAP
Kelly Piquet'nin geçtiğimiz gün sosyal medyasından paylaştığı fotoğraf sonrası Verstappen ile aşk yaşadığı net olarak ortaya çıktı.
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Piquet fotoğrafını "Okyanustan daha karanlık, denizden daha derin, her şeye sahipsin, ihtiyacım olan her şeye sahipsin" mesajıyla paylaşmıştı.
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Max Verstappen'in yanıtı ise "Birlikte deniz kadar derin ve gökyüzü kadar yüksek zorluklarla yüzleşebiliriz" oldu.
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MART AYINDA AYRILMIŞLARDI
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Kelly Piquet'nin sosyal medya hesabında hala Daniil Kvyat ile olan fotoğraflarının durması ise dikkat çekti.
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Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko da Kvyat'ın bu ayrılık sonrası iyi durumda olduğunu ve durumu performansına yansıtmayacağını söylemişti.
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Marko, "Bu iyi bir şey değil, ama Daniil şu anda normal ve dengeli görünüyor. Bu nedenle duruma müdahale etmek istemiyoruz çünkü özel meselelerin özel kalması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.