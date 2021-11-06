Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? F1'de sıradaki durak Meksika!

F1 ABD Grand Prix'sini Verstappen kazandı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı ABD Grand Prix'sinde, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.



Sezonun on yedinci mücadelesi, ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 56 tur üzerinden yapıldı.



Verstappen, startta Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'a kaptırdığı liderliği, ilk "pit stop"lar sonrası 14. turda geri aldı. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Verstappen, sezonun 8'inci, kariyerinin 18. birinciliğine ulaştı.



En hızlı tur için verilen ekstra bir puanı alan Hamilton, liderin 1.3 saniye arkasında 2'nci, Sergio Perez ise takım arkadaşı Verstappen'in 42.2 saniye gerisinde 3. oldu.



Bu sonuçla puanını 287,5'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, Hamilton ile arasındaki farkı 12 puana yükseltti.