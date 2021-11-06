Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak? F1'de sıradaki durak Meksika!
Formula 1 yarışları nefes kesen anlara sahne olacak. Yarış severlerin heyecanla beklediği Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak. Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenerek canlı yayından ekranlara gelecek. Heyecana tanık olmak isteyen yarış severler canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Peki, Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri ve detaylar...
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Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 8, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
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Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?
Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 7 Kasım Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 287,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 275,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185
4. Sergio Perez (Meksika): 150
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 149
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Takımlar
1. Mercedes 460,5
2. Red Bull: 437,5
3. McLaren: 254
4. Ferrari: 250,5
5. Alpine: 104
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F1 ABD Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı ABD Grand Prix'sinde, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.
Sezonun on yedinci mücadelesi, ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 56 tur üzerinden yapıldı.
Verstappen, startta Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'a kaptırdığı liderliği, ilk "pit stop"lar sonrası 14. turda geri aldı. Kalan bölümde liderliği bırakmayan Verstappen, sezonun 8'inci, kariyerinin 18. birinciliğine ulaştı.
En hızlı tur için verilen ekstra bir puanı alan Hamilton, liderin 1.3 saniye arkasında 2'nci, Sergio Perez ise takım arkadaşı Verstappen'in 42.2 saniye gerisinde 3. oldu.
Bu sonuçla puanını 287,5'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, Hamilton ile arasındaki farkı 12 puana yükseltti.