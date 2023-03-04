Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bahreyn için geri sayım başladı... İşte F1'de 2023 yarış takvimi

Sezonun yenileri

Yeni sezonda 3 pilot ilk kez Formula 1'de ana kadroda yarışacak. Bu sezonun yeni pilotları McLaren'de Oscar Piastri, Williams'ta Logan Sargeant ve AlphaTauri'den de Nyck de Vries oldu. Nyck de Vries kariyerinde daha önce Williams ile Alex Albon'un yerine yarışmıştı.



Geçtiğimiz sezon takımların ana kadrosunda yer alan Daniel Ricciardo, Red Bull’da, Mick Schumacher ise Mercedes’te yedek pilot olarak görev alacak.