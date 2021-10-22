MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriFormula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta Formula 1'de sıradaki durak ABD
GeriMotor Sporları Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta Formula 1'de sıradaki durak ABD
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motor Sporları
Haber Giriş: 22 Ekim 2021 - 15:08 | 

Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta Formula 1'de sıradaki durak ABD

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek. ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5 bin 513 metrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak. İşte yarışların canlı yayınlanacağı kanal bilgisi ve detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sezonun bitimine 6 yarış kala kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmak için mücadele eden Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ile sekizinci şampiyonluğunu kovalayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın arasında 6 puanlık fark bulunuyor.

2

Takımlar klasmanında ise 7 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan Mercedes, en yakın takipçisi Red Bull'un 36 puan önünde yer alıyor.

3Pistin en başarılı ismi Hamilton

Pistin en başarılı ismi Hamilton

Bugüne kadar 6 farklı pistte 42. kez düzenlenecek olan ABD Grand Prix'sinin en başarılı ismi Mercedes'in 36 yaşındaki pilotu Lewis Hamilton.ABD Grand Prix'sinde toplam 6 kez podyumun zirvesine çıkan Büyük Britanyalı pilot, 2016'da kariyerinin 50. zaferini bu pistte elde ederken, 2019'da da ikinci olarak kariyerinin 6. şampiyonluğunu ilan etmişti.

4FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA

FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Formula 1 yarışının sıralama turları 24 Ekim Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

5

Hamilton'ı 5 galibiyetle Michael Schumacher, 3'er kezle de Büyük Britanyalı pilotlar Graham Hill ve Jim Clark takip ediyor.

6

Takımlarda ise ABD Grand Prix'sini en fazla kazanan 10 kezle Ferrari oldu.

7İlk çizgide başlayan kazanıyor

İlk çizgide başlayan kazanıyor

Amerika Pisti'nde düzenlenen 8 yarışın tamamını ilk çizgide başlayan pilotlar kazandı.

8 yarıştan 4'ünde pole pozisyonundaki pilotlar, diğer yarısında ise ikinci sıradan start alan pilotlar damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Son 6 yarışta pole pozisyonu Mercedes'inABD Grand Prix'sinde son 6 yarışın sıralama turlarında en hızlı isimler Mercedes pilotları oldu.

8

2014 ve 2015'te Nico Rosberg, 2016, 2017 ve 2018'de Lewis Hamilton, 2019'da ise Valtteri Bottas pole pozisyonunu kazandı.

Amerika Pisti'nin ev sahipliği yaptığı ilk iki yarışın (2012 ve 2013) sıralama turlarını ise o dönem Red Bull pilotu olan Alman Sebastian Vettel aldı.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1.Max Verstappen (Hollanda): 262,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 177

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 145

5. Sergio Perez (Meksika): 135

Takımlar

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull: 397.5

3. McLaren: 240

4. Ferrari: 232,5

5. Alpine: 104

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi