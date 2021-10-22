Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta Formula 1'de sıradaki durak ABD

2014 ve 2015'te Nico Rosberg, 2016, 2017 ve 2018'de Lewis Hamilton, 2019'da ise Valtteri Bottas pole pozisyonunu kazandı.



Amerika Pisti'nin ev sahipliği yaptığı ilk iki yarışın (2012 ve 2013) sıralama turlarını ise o dönem Red Bull pilotu olan Alman Sebastian Vettel aldı.



Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:



Pilotlar



1.Max Verstappen (Hollanda): 262,5 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256,5 puan



3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 177



4. Lando Norris (Büyük Britanya): 145



5. Sergio Perez (Meksika): 135



Takımlar



1. Mercedes 433,5



2. Red Bull: 397.5



3. McLaren: 240



4. Ferrari: 232,5



5. Alpine: 104