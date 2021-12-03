Formula 1 yarışları bu hafta saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de haftanın yarışı Suudi Arabistan'da
Formula 1 yarışları bu hafta saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sıralama turları 4 Kasım Cumartesi saat 17:00'da gerçekleşecek. Yarış ise 5 Aralık pazar akşamı saat 20:30'da başlayacak. Tüm yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Formula 1'de sezonun flaş takımları Mercedes ve Redbull arasındaki kıyasıya yarış sürerken pilotlarda da Verstappen'in, Hamilton'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Bu iki pilotu 203 puanla Fin pilot Valtteri Bottas takip ediyor.