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Motor Sporları
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 13:19 | 

Formula 1 yarışları bu hafta saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de haftanın yarışı Suudi Arabistan'da

Formula 1'de bu hafta düzenlenecek yarış Suudi Arabistan pistinde gerçekleşecek. 6.1 kilometre uzunluğundaki pist 50 tur üzerinden gerçekleşiyor. Yarış severler haftanın programını ve yarışların saat kaçta düzenleneceğini merak ediyorlar. İşte canlı yayın bilgileri ve F1'deki son durum

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1Formula 1 yarışları bu hafta saat kaçta, hangi kanalda

Formula 1 yarışları bu hafta saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sıralama turları 4 Kasım Cumartesi saat 17:00'da gerçekleşecek. Yarış ise 5 Aralık pazar akşamı saat 20:30'da başlayacak. Tüm yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 5 Aralık Pazar günü 20:30'da başlayacak.
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Formula 1'de sezonun flaş takımları Mercedes ve Redbull arasındaki kıyasıya yarış sürerken pilotlarda da Verstappen'in, Hamilton'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Bu iki pilotu 203 puanla Fin pilot Valtteri Bottas takip ediyor.
4Pilotlar

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 351,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 343,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 153
5Takımlar

Takımlar

1. Mercedes 546,5

2. Red Bull: 541,5

3. Ferrari: 297,5

4. McLaren: 258

5. Alpine: 137
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