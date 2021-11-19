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Motor Sporları
Haber Giriş: 19 Kasım 2021 - 14:54 | 

Formula 1 yarışları bu hafta saat kaçta, hangi kanalda? F1'de sıradaki durak Katar

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışına Katar ev sahipliği yapacak. Katar Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın gerçekleştirilecek. Peki Formula 1 yarışları saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte yarışların başlama saati ve canlı yayın bilgileri

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Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 6 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.
2Formula 1 yarışları bu hafta saat kaçta, hangi kanalda

Formula 1 yarışları bu hafta saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 yarışlarının ilki 20 Kasım TSİ 17.00'de sıralama turları ile gerçekleştirilecek. Yarış ise 21 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
3Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

4. Sergio Perez (Meksika): 178

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 151
4Takımlar

Takımlar

1. Mercedes 521,5

2. Red Bull: 510,5

3. Ferrari: 287,5

4. McLaren: 256

5. Alpine: 112
5Formula 1de Lewis Hamiltonun hafta sonu Akıl alır gibi değil...

Formula 1'de Lewis Hamilton'un hafta sonu! 'Akıl alır gibi değil...'

Formula 1'de 2021 sezonunun 19. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı. Mercedes pilotunun cezalarına rağmen zirveyi ele geçirmesi odak noktası olurken, Okay Karacan, yarıştan öne çıkan detayları Pit-Stop'ta anlattı.
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