Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? F1 ne için geri sayım! İşte Türkiye Grand Prix canlı yayın bilgileri
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürecek. Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu cumartesi günü gerçekleşecek. Formula tutkunları yarışa tanık olabilmek için kanal ve saat bilgisini araştırıyor. Peki Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Grand Prix canlı yayın bilgileri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti. Bu iki pilot dışında Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault'tan Esteban Ocon ve McLaren'dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı.
2
Formula 1'de şu ana kadar 8 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin 5'ini pole pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı.
3
Yarışseverlerin özlemi sona eriyor
Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.
240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.
İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.
Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.
Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.
4
Sainz, son sıradan başlayacak
Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, güç ünitesini dördüncü kez değiştirdiği için Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacak.
FIA, bir sezonda her pilota en fazla üç kez güç ünitesini değiştirme hakkı veriyor.
26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'sinde de Sainz takım arkadaşı Charles Leclerc ile Red Bull pilotu Max Verstappen aynı gerekçeyle yarışa son gridden başlamışlardı.
5
Puan Durumu
Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.
Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139
5. Sergio Perez (Meksika): 120
6
Takımlarda kıyasıya rekabet
Pilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Mercedes'in en büyük rakibi Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda.
Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
1. Mercedes: 397,5
2. Red Bull: 364,5
3. McLaren: 234
4. Ferrari: 216,5
5. Alpine: 103
7
Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sıralama turları, 9 Ekim Cumartesi saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
8
F1 Türkiye Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu yarışın anahtarı
Formula 1'de şu ana kadar 8 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin 5'ini pole pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı.
Kimi Raikkonen 2005'te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008'de, Sebastian Vettel 2011'de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı.
Sıralama turlarının 2009'daki galibi Sebastian Vettel, 2010'da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber ve geçen yılın en hızlı tur atan ismi Lance Stroll, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.
9
2009 ve 2010'da ikinciler şampiyonluğa ulaştı
İstanbul Park Pisti'nde 2009 ve 2010 yıllarında sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan pilotlar, yarışta ilk sırayı aldı.
Jenson Button, ikincilikten başladığı 2009 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu sahibi Sebastian Vettel'i geçmeyi başardı. Button böylece İstanbul'da pole pozisyonunda başlayan sürücünün kazanma geleneğini sonlandırdı.
2010'da sıralama turlarının galibi Mark Webber olurken yarışa ikinci sıradan başlayan Lewis Hamilton, 58 turun ardından damalı bayrağı rakiplerinin önünde gördü.
Hamilton, büyük çekişmeye sahne olan geçen sezonki yarışa altıncı sıradan başlarken, damalı bayrağı ilk sırada geçerek kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Sıralama turlarının galipleri
İstanbul Park'ta 9. kez düzenlenecek Formula 1'de önceki 8 yarışın sıralama turları galipleri Kimi Raikkonen, Felipe Massa (3), Sebastian Vettel (2), Mark Webber ve Lance Stroll oldu.
İlk kez 2005'te yapılan Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında o dönemde McLaren Mercedes adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen, 1.26.797'lik tur zamanı ile ilk sırayı elde etti.
Ferrari pilotu Brezilyalı Felipe Massa, 2006'daki sıralama turlarında 1.26.907'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olurken 2007'de de 1.27.329 ile sıralama turlarını önde bitirdi.
Massa, 2008'de 1.27.617 ile yarışa ilk cepte başlamaya hak kazanarak Ferrari'ye İstanbul'da üçüncü pole pozisyonunu kazandırdı.
Red Bull pilotu Alman Sebastian Vettel 2009'da 1.28.316'lık zamanıyla, 2011'de 1.25.049'luk süresiyle pole pozisyonunu aldı. 2010'da ise Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber, 1.26.295 ile yarışa ilk sıradan başlama şansı yakaladı.
Geçen sezon Racing Point takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll, 1.47.765'lik derecesiyle sıralama turlarının en hızlı ismi olmuş ve İstanbul'da kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde etmişti.
10
Formula 1 Türkiye GP'si başlıyor! Motorlar start verecek, seslerini tüm dünya dinleyecek
Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlayacak. Bugün saat 11.30’daki antrenman turlarıyla start alacak organizasyonda yarın sıralama turları koşulacak; yarış ise pazar günü saat 15.00’te. İntercity İstanbul Park’taki yarışın en büyük favorileri, dünya şampiyonluğu için çekişen Hamilton ile Verstappen.
Spor Servisi / Koray DURKAL - Motor sporlarının en önemli yarışı olan Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16. etabı Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlayacak. İntercity İstanbul Park’ta 9. kez yapılacak yarışı tribünden ya da televizyondan izleyecekler için pisti ve organizasyonu tanıtan bir rehber hazırladık. Resmi adı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’si olan yarış hakkında bilinmesi gerekenler şöyle:
SAAT YÖNÜNÜN TERSiNE YAPILAN 14 ViRAJLI PiST
2 milyon m2’lik alana yayılan tesisin mimarı Hermann Tilke. Pist 5 bin 338 km uzunluğunda ve saat yönünün tersine koşulacak şekilde tasarlandı. Pistteki viraj sayısı 14 (sağ 6, sol 8).
FORMULA 1 PiLOTLARININ EN SEVDiĞi PiSTLERDEN
Saat yönünün tersine olması, inişli-çıkışlı yapısı ve kendine has zorluklarıyla Formula 1 pilotlarının en sevdiği pistlerden biri. Geçen yılki yarışta yaşanan inanılmaz çekişme hâlâ hafızalarda.
SEKiZiNCi ViRAJI DiLLERE DESTAN
İstanbul Park’ın en meşhur virajı ise 4 virajın birleşiminden oluşan 8. viraj. Özellikle geçiş anlarında her şeyin yaşanabileceği bu viraj izleyicilere de aktif bir yarış deneyimi vaat ediyor.
EN YÜKSEK HIZ REKORU 330.3 KM iLE MONTOYA’NIN
Pistte en yüksek hız rekoru, 2005’teki ilk yarışta saatte 330.3 km’ye ulaşan Juan Pablo Montoya’ya ait. Montoya aynı zamanda 1.24.770’lik derecesiyle en hızlı tur zamanının da sahibi.
İSTANBUL’DA EN ÇOK KAZANAN: FELiPE MASSA
2005’te yapılan ilk yarışı McLaren-Mercedes pilotu Kimi Raikkonen kazanmıştı. Bu pistte en çok kazanan ise Felipe Massa oldu. Brezilyalı pilot, 20062008 arası üst üste 3 kez birinci oldu.
EN TECRÜBELiSi KiMi RAiKKONEN
Alfa Romeo’nun 41 yaşındaki pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 346 grand prix ile İstanbul’da yarışacak en tecrübeli isim. Alpine Renault’dan Fernando Alonso 329 yarışta start aldı. Eski pilot Rubens Barrichello 326 yarış ile 3.100 BiN KiŞi BEKLENiYOR
Formula 1’in 2020 takviminin ‘en iyi yarışı’ seçilen Türkiye Grand Prix’si, pandemi kuralları gereği, kapasitesinin yüzde 50’si kadar olan 100 bin civarında Formula 1 tutkununu ağırlamaya hazırlanıyor.
BiLET FiYATLARI 300-4.100 TL
İntercity İstanbul Park’taki yarışın biletleri, kategorisine göre 300 ila 4 bin 100 TL arasında değişiklik gösteriyor. S Sport Plus tan yayımlanacak yarış öncesi seremonide İstiklal Marşı’nı, ünlü şarkıcı Göksel okuyacak.
iSTANBUL’A ÖZEL KUPA
F1 Türkiye GP’si için özel kupa hazırlandı. 5 kilo ağırlığa ve 50 cm yüksekliğe sahip kupada, ünlü 8’inci viraj teması işlendi. Kupanın üstünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor.
11
Hamilton, İstanbul Park tarihinin en hızlı pilotu oldu
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında attığı turlarla İstanbul Park tarihinin en hızlı ismi oldu.
Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton yaptı.
İlk antrenman seansında Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'ya ait 1.24.770'lik yarış turu rekorunu 1.24.178 ile geride bırakan Hamilton, tur derecelerini ikinci seansta daha da geliştirdi.
İkinci seansta telsizden takımına "Ön lastikler çalışmıyor." mesajını gönderen ve pit alanına girip çıkan 36 yaşındaki Hamilton, ikinci antrenman seansında 1.23.840'lık derecesiyle İstanbul Park tarihinde 1.24'ün altına inen ilk pilot oldu.
Sonraki turlarda derecesini 1.23.804'e çeken Hamilton, İstanbul Park tarihinin en hızlı ismi olmayı başardı.
Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas ise 1.24.214 ile üçüncü en hızlı tura imza attı.
Verstappen, ikinci seansta hızlanamadı
Otomobilinin dengesinde sorun yaşayan Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk antrenman seansına göre daha iyi derece yapsa da rakiplerinin hızına ayak uyduramadığı için 5. sıraya kadar geriledi.
Charles Leclerc, Valtteri Bottas ve takım arkadaşı Sergio Perez'in arkasında kalan Verstappen, en hızlı turunu 1.24.439 ile attı.
Leclerc virajlarda zorlansa da yavaşlamadı
Rusya Grand Prix'si öncesi güç ünitesini değiştiren Ferrari pilotu Charles Leclerc, Hamilton'ın ardından 1.24'ün altına inen pistteki ikinci isim oldu.
Takımıyla telsiz iletişiminde, virajlarda otomobilinin yol tutuşundan şikayet etmesine karşın en hızlı turunu 1.23.970 ile atan Monakolu genç pilot, ikinci antrenman seansını ikinci sırada tamamladı.
Raikkonen 15, Vettel 16'ncı sırada
İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Kimi Raikkonen 15, Sebastian Vettel ise 16'ıncı sırada ikinci antrenman seansını tamamladı.
Kaskındaki su sızıntısı nedeniyle zor anlar yaşayan Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, 1.25.143'lük zamana ulaşırken, Aston Martin pilotu Alman Vettel ise 1.25.229 ile turları tamamladı.
12
Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı
Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra geriden başlama cezası aldı.
Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi verdiği Max Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunan Hamilton, kalan yarışlarda motor sorunu yaşamamak için güç ünitesinde değişikliğe gitti.
Güç ünitesinin tamamını değiştirmesi halinde yarışa son sıradan başlama cezasıyla karşı karşıya kalacak Hamilton, ünitedeki turbo, hibrit sistem, akü ve elektronik aksam gibi bileşenlerde değişikliğe gitmeyerek cezasını 10 sırayla sınırlandırmış oldu.
Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz'ın ünitedeki değişiklik nedeniyle Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacağı açıklanmıştı.