Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? F1 ne için geri sayım! İşte Türkiye Grand Prix canlı yayın bilgileri

Formula 1 Türkiye GP'si başlıyor! Motorlar start verecek, seslerini tüm dünya dinleyecek Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlayacak. Bugün saat 11.30’daki antrenman turlarıyla start alacak organizasyonda yarın sıralama turları koşulacak; yarış ise pazar günü saat 15.00’te. İntercity İstanbul Park’taki yarışın en büyük favorileri, dünya şampiyonluğu için çekişen Hamilton ile Verstappen.



Spor Servisi / Koray DURKAL - Motor sporlarının en önemli yarışı olan Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16. etabı Türkiye Grand Prix’sinde heyecan bugün başlayacak. İntercity İstanbul Park’ta 9. kez yapılacak yarışı tribünden ya da televizyondan izleyecekler için pisti ve organizasyonu tanıtan bir rehber hazırladık. Resmi adı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’si olan yarış hakkında bilinmesi gerekenler şöyle:



SAAT YÖNÜNÜN TERSiNE YAPILAN 14 ViRAJLI PiST



2 milyon m2’lik alana yayılan tesisin mimarı Hermann Tilke. Pist 5 bin 338 km uzunluğunda ve saat yönünün tersine koşulacak şekilde tasarlandı. Pistteki viraj sayısı 14 (sağ 6, sol 8).



FORMULA 1 PiLOTLARININ EN SEVDiĞi PiSTLERDEN



Saat yönünün tersine olması, inişli-çıkışlı yapısı ve kendine has zorluklarıyla Formula 1 pilotlarının en sevdiği pistlerden biri. Geçen yılki yarışta yaşanan inanılmaz çekişme hâlâ hafızalarda.



SEKiZiNCi ViRAJI DiLLERE DESTAN



İstanbul Park’ın en meşhur virajı ise 4 virajın birleşiminden oluşan 8. viraj. Özellikle geçiş anlarında her şeyin yaşanabileceği bu viraj izleyicilere de aktif bir yarış deneyimi vaat ediyor.



EN YÜKSEK HIZ REKORU 330.3 KM iLE MONTOYA’NIN



Pistte en yüksek hız rekoru, 2005’teki ilk yarışta saatte 330.3 km’ye ulaşan Juan Pablo Montoya’ya ait. Montoya aynı zamanda 1.24.770’lik derecesiyle en hızlı tur zamanının da sahibi.



İSTANBUL’DA EN ÇOK KAZANAN: FELiPE MASSA



2005’te yapılan ilk yarışı McLaren-Mercedes pilotu Kimi Raikkonen kazanmıştı. Bu pistte en çok kazanan ise Felipe Massa oldu. Brezilyalı pilot, 20062008 arası üst üste 3 kez birinci oldu.



EN TECRÜBELiSi KiMi RAiKKONEN



Alfa Romeo’nun 41 yaşındaki pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 346 grand prix ile İstanbul’da yarışacak en tecrübeli isim. Alpine Renault’dan Fernando Alonso 329 yarışta start aldı. Eski pilot Rubens Barrichello 326 yarış ile 3.100 BiN KiŞi BEKLENiYOR



Formula 1’in 2020 takviminin ‘en iyi yarışı’ seçilen Türkiye Grand Prix’si, pandemi kuralları gereği, kapasitesinin yüzde 50’si kadar olan 100 bin civarında Formula 1 tutkununu ağırlamaya hazırlanıyor.



BiLET FiYATLARI 300-4.100 TL



İntercity İstanbul Park’taki yarışın biletleri, kategorisine göre 300 ila 4 bin 100 TL arasında değişiklik gösteriyor. S Sport Plus tan yayımlanacak yarış öncesi seremonide İstiklal Marşı’nı, ünlü şarkıcı Göksel okuyacak.



iSTANBUL’A ÖZEL KUPA



F1 Türkiye GP’si için özel kupa hazırlandı. 5 kilo ağırlığa ve 50 cm yüksekliğe sahip kupada, ünlü 8’inci viraj teması işlendi. Kupanın üstünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor.