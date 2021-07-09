Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime alındı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Gözler şimdi bilet satış tarihinde. Peki, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri ne zaman satışa çıkacak?
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun 16. yarışı Singapur Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'si takvime alındı. Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı yarış, 1-3 Ekim tarihlerinde koşulacak. İşte, bilet satışı hakkında ayrıntılar...
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.
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Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.
Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz. Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.