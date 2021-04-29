Formula 1 Türkiye Grand Prix'si ne zaman? Yeniden takvime dahil oldu!

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Formula 1'in başkanı ve üst yöneticisi (CEO) İtalyan Stefano Domenicali, "Kanada'da bu sezon yarış olmaması üzücü ama geçen yıl çok zevkli bir yarışa sahne olan Türkiye'nin yeniden 2021 takviminde yer alması çok heyecan verici. Taraftarların bu sezon başındaki heyecanlı yarışlardan zevk aldığını biliyorum. Türkiye, heyecanlı mücadelelere sahne olacak harika bir piste sahip." ifadelerini kullandı.