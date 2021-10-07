Formula 1 Türkiye Grand Prix'si ne zaman? Şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak

KIYASIYA REKABET İstanbul'da geçen yıl podyumun zirvesine çıkan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, üst üste 5, toplamda ise 8. şampiyonluğunu kazanmak için Türkiye'nin yanı sıra kalan 6 yarıştan en az kayıpla çıkmanın hesaplarını yapıyor.



Bu sezon 11 kez podyuma çıkma başarısını gösteren Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen ise hem kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etme hem de Hamilton'ın serisine son veren pilot olma fırsatını iyi değerlendirmek istiyor.



Sezonun sonu yaklaştıkça iki pilot arasındaki rekabet sporseverleri ekran başına kilitlemeye yetiyor. 12 Eylül'deki İtalya Grand Prix'sinde birbiriyle çarpışan iki pilot da yarış dışında kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki "halo" sistemi sayesinde ölümden döndü.



26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'si de iki pilotun şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini gösteren bir podyum töreniyle sona erdi. Bu sezon dördüncü kez güç ünitesini değiştiren ve yarışa son sıradan başlayan Verstappen, büyük bir çıkış yakalayarak ikinciliği elde ederken, son turlarda yanlış lastikle yağmura yakalanan Hamilton yerinde hamlelerle podyumun zirvesine çıkmasını bildi.



