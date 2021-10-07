Formula 1 Türkiye Grand Prix'si ne zaman? Şampiyonluk yarışının nabzı İstanbul'da atacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecan start alıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, şampiyonluk için kıyasıya çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in mücadelesine sahne olacak. Peki, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Formula 1'de bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar mücadele eden 21 pilotun 3'ü İstanbul'da ilk kez piste çıkacak. Geçen yıl 16 pilotun ilk kez tecrübe ettiği İstanbul Park Pisti'nde bu rakam üçe kadar düştü. Pazar günkü yarışta Mick Schumacher, Yuki Tsunoda ve Nikita Mazepin, Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak. İşte, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si hakkında ayrıntılar...
2
FORMULA 1 TÜRKİYE TAKVİMİ
Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, yarın saat 11.30'da yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.
Organizasyonda 9 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.
Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.
3
KIYASIYA REKABET
İstanbul'da geçen yıl podyumun zirvesine çıkan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, üst üste 5, toplamda ise 8. şampiyonluğunu kazanmak için Türkiye'nin yanı sıra kalan 6 yarıştan en az kayıpla çıkmanın hesaplarını yapıyor.
Bu sezon 11 kez podyuma çıkma başarısını gösteren Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen ise hem kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etme hem de Hamilton'ın serisine son veren pilot olma fırsatını iyi değerlendirmek istiyor.
Sezonun sonu yaklaştıkça iki pilot arasındaki rekabet sporseverleri ekran başına kilitlemeye yetiyor. 12 Eylül'deki İtalya Grand Prix'sinde birbiriyle çarpışan iki pilot da yarış dışında kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki "halo" sistemi sayesinde ölümden döndü.
26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'si de iki pilotun şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini gösteren bir podyum töreniyle sona erdi. Bu sezon dördüncü kez güç ünitesini değiştiren ve yarışa son sıradan başlayan Verstappen, büyük bir çıkış yakalayarak ikinciliği elde ederken, son turlarda yanlış lastikle yağmura yakalanan Hamilton yerinde hamlelerle podyumun zirvesine çıkmasını bildi.
4
EN ÇOK YARIŞ KAZANAN HAMİLTON
Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor.
Geçen yıl kariyerinin 7. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'si öncesi 100 birincilikle ilk sırada yer alıyor.
Damalı bayrağı 91 kez ilk sırada gören ikinci basamaktaki Michael Schumacher'i, 53 birincilikle Alman Vettel, 51 zaferle Fransız Alain Prost ve 41 galibiyetle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.
Hamilton, kazandığı 101 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.