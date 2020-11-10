Formula 1 Türkiye Grand Prix'si hangi kanalda yayınlanacak? Yayıncı kuruluş belli oldu!
Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin hazırlıklarında sona geliniyor. 9 yıl aradan sonra Formula 1'in tekrar İstanbul'a gelmesine kısa bir süre kala, bu nefes kesen yarışı hangi kanalın yayınlayacağı merak konusu oldu. Peki, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si hangi kanalda yayınlanacak?
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Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si S Sport'tan şifresiz yayımlanacak. Yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayımlanacak.
S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.
Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.