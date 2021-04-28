Formula 1 Türkiye Grand Prix ne zaman yapılacak? Formula 1 Türkiye'de düzenlenecek! Bilet satışı olacak mı?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si için tarih belli oldu. Haziran'daki yarışların, İstanbul'da düzenleneceği bildirildi. Milyarlarca izleyiciye ulaşan, ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde paha biçilmez değere sahip Formula 1 geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırılmıştı. Heyecan dolu yarışlarla ilgili yapılan açıklamanın ardından gözler Türkiye Grand Prix ne zaman? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, Formula 1 Türkiye ile ilgili merak edilen bilgiler.
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Türkiye Grand Prix için beklenen açıklama geldi. Yapılan resmi açıklamada Türkiye Grand Prix'inin 11-13 Haziran tarihlerinde Kanada'nın yerine takvime dahil edildiği belirtildi.Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Formula 1'in başkanı ve üst yöneticisi (CEO) İtalyan Stefano Domenicali, "Türkiye, heyecanlı mücadelelere sahne olacak harika bir piste sahip." dedi. Bilet satışları ile ilgili en kısa sürede biletleri satışa çıkarmanın planlandığı bildirildi.
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FORMULA 1 NE ZAMAN?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Organizasyondan yapılan açıklamada, bu sezonun takviminde yer alan 7. yarış Kanada Grand Prix'sinin yerine Türkiye Grand Prix'sinin dahil edildiği belirtildi.
Açıklamada, Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan seyahat kısıtlamaları ve ülkeye girişte uygulanan 14 günlük zorunlu karantina süresi sebebiyle bu yönde bir karar alındığı ve 11-13 Haziran'daki yarışların, İstanbul'da düzenleneceği ifade edildi.
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Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Formula 1'in başkanı ve üst yöneticisi (CEO) İtalyan Stefano Domenicali, "Kanada'da bu sezon yarış olmaması üzücü ama geçen yıl çok zevkli bir yarışa sahne olan Türkiye'nin yeniden 2021 takviminde yer alması çok heyecan verici. Taraftarların bu sezon başındaki heyecanlı yarışlardan zevk aldığını biliyorum. Türkiye, heyecanlı mücadelelere sahne olacak harika bir piste sahip." ifadelerini kullandı.
Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl düzenlenen Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, kariyerindeki 7. şampiyonluğa bu yarış sonunda ulaşmış ve bu kulvarda şampiyonanın efsane sürücüsü Michael Schumacher'i yakalamıştı.
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Öte yandan Formula 1, 2022'den başlamak üzere Kanada Grand Prix'si için iki yıllık anlaşma yapıldığını da duyurdu. Bu sezon Kanada'da düzenlenecek yarışa önceden bilet alan taraftarlara ücret iadesi veya gelecek sezonun yarışına katılım hakkı sağlanacak.
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BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birine sahibiz, halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olmasını biz de çok istiyoruz. Devletimizin aldığı pandemi önlemleri ve çalışmaları sayesinde en kısa sürede biletleri satışa çıkarmayı planlıyoruz. Yarışın gerçekleştirileceği tarihe baktığımızda, yarış için ülkemizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin turizme de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece yarış ekiplerinin bile ekonomimize milyonlarca dolarlık katkı sağladığı Formula 1 organizasyonu, yabancı izleyicilerin de gelişi ile önemli bir döviz girdisine imkan sağlayacaktır" şeklinde konuştu.