Formula 1 Türkiye Grand Prix biletleri saat kaçta satışa çıkacak? İşte Formula 1 Türkiye bilet fiyatları
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si biletlerinin satışa çıkacağı tarih geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Açıklanan bilgilere göre, Formula 1 Türkiye Grand Prix biletleri 12-31 Temmuz tarihleri arasında biletler kampanyalı bir şekilde satışa çıkacak ve 31 Temmuz tarihinden sonra alınan biletlerde bu kampanya geçerli olmayacak. Peki, Formula 1 Türkiye Grand Prix biletleri saat kaçta satışa çıkacak? İşte kampanyalı Formula 1 Türkiye bilet fiyatları
Intercity İstanbul Park'ın geçtiğimiz senenin ardından bu sene tekrar Türkiye'ye getirdiği Formula 1TM biletleri, geniş bir fiyat aralığında satışa sunulacak. Kampanyalı fiyatlar için son tarih 31 Temmuz olarak belirlendi.
Büyük heyecanla beklenen Formula 1 Turkish Grand Prix 2021 biletleri 12 Temmuz Pazartesi 12:30'da satışa çıkıyor! #TurkishGP🇹🇷 #IntercityPark🏁 pic.twitter.com/bLA3g9NxlN— Intercity Park (@intercitypark) July 11, 2021
Büyük heyecanla beklenen Formula 1 Turkish Grand Prix 2021 biletleri 12 Temmuz Pazartesi 12:30'da satışa çıkıyor! #TurkishGP🇹🇷 #IntercityPark🏁 pic.twitter.com/bLA3g9NxlN— Intercity Park (@intercitypark) July 11, 2021