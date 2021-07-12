Formula 1 Türkiye Grand Prix biletleri saat kaçta satışa çıkacak? İşte Formula 1 Türkiye bilet fiyatları

Intercity, Türkiye Grand Prix’si için bilet fiyatlarını açıkladı. En düşük bilet fiyatı kampanyalı 300 TL, normal fiyat 375 TL



En yüksek bilet fiyatı ise kampanyalı 3.300 TL, normal fiyat 4.125 TL



NOT: Kampanya 31 Temmuz’a kadar geçerli



İşte bilet fiyatları



Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:



Platinum (Ana tribün) 3.300 - 4.125

Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı) 2.600 - 3.250

Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)

Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 - 2.875

Gold Açık 2.000 - 2.500

Silver 1 (1. viraj) 1.500 - 1.875

Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj) 900 - 1.125

Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj) 1.250 - 1.565

Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) 600 - 750

Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj) 1.500 - 1.875

Silver 9 (11. viraj) 950 - 1190

General Admission (Açık alan) 300 - 375

Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl düzenlenen Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, kariyerindeki 7. şampiyonluğa bu yarış sonunda ulaşmış ve bu kulvarda şampiyonanın efsane sürücüsü Michael Schumacher'i yakalamıştı.



Rekor bilet satışı hedefleniyor



Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde rekor sayıda bilet satışı öngördüklerini belirterek, "2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. Neredeyse iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak." dedi.