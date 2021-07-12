MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFormula 1 Türkiye Grand Prix biletleri saat kaçta satışa çıkacak? İşte Formula 1 Türkiye bilet fiyatları
GeriSpor Formula 1 Türkiye Grand Prix biletleri saat kaçta satışa çıkacak? İşte Formula 1 Türkiye bilet fiyatları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 - 07:02 | 

Formula 1 Türkiye Grand Prix biletleri saat kaçta satışa çıkacak? İşte Formula 1 Türkiye bilet fiyatları

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si biletlerinin satışa çıkacağı tarih geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Açıklanan bilgilere göre, Formula 1 Türkiye Grand Prix biletleri 12-31 Temmuz tarihleri arasında biletler kampanyalı bir şekilde satışa çıkacak ve 31 Temmuz tarihinden sonra alınan biletlerde bu kampanya geçerli olmayacak. Peki, Formula 1 Türkiye Grand Prix biletleri saat kaçta satışa çıkacak? İşte kampanyalı Formula 1 Türkiye bilet fiyatları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Intercity İstanbul Park'ın geçtiğimiz senenin ardından bu sene tekrar Türkiye'ye getirdiği Formula 1TM biletleri, geniş bir fiyat aralığında satışa sunulacak. Kampanyalı fiyatlar için son tarih 31 Temmuz olarak belirlendi.

2

1-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM‘in biletleri 12 Temmuz’da satışa sunuluyor. Biletler 12 Temmuz Pazartesi saat 12.30 gününden itibaren Biletix üzerinden satışa çıkacak.

3

4Intercity, Türkiye Grand Prix’si için bilet fiyatlarını açıkladı.

Intercity, Türkiye Grand Prix’si için bilet fiyatlarını açıkladı.

En düşük bilet fiyatı kampanyalı 300 TL, normal fiyat 375 TL

En yüksek bilet fiyatı ise kampanyalı 3.300 TL, normal fiyat 4.125 TL

NOT: Kampanya 31 Temmuz’a kadar geçerli

İşte bilet fiyatları

Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:

Platinum (Ana tribün) 3.300 - 4.125
Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı) 2.600 - 3.250
Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
Gold 3 (Ana tribün ek) 2.300 - 2.875
Gold Açık 2.000 - 2.500
Silver 1 (1. viraj) 1.500 - 1.875
Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj) 900 - 1.125
Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj) 1.250 - 1.565
Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj) 600 - 750
Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj) 1.500 - 1.875
Silver 9 (11. viraj) 950 - 1190
General Admission (Açık alan) 300 - 375
Formula 1'de 9 yıllık aranın ardından geçen yıl düzenlenen Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, kariyerindeki 7. şampiyonluğa bu yarış sonunda ulaşmış ve bu kulvarda şampiyonanın efsane sürücüsü Michael Schumacher'i yakalamıştı.

Rekor bilet satışı hedefleniyor

Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde rekor sayıda bilet satışı öngördüklerini belirterek, "2005'te yapılan Formula 1'de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. Neredeyse iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi