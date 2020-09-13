Formula 1'de inanılmaz kaza!

Formula 1 Toskana Grand Prix'sine yaşanan kazalar damgasını vurdu.Yarışın ilk turunda arka sıralarda yaşanan kaza sonucu Max Verstappen ve Pierre Gasly yarış dışı kaldı.Startta Hamilton'ı geçen Bottas, güvenlik arasının çıkmasının ardından yarışı başlatırken farklı bir taktik uygulayınca arkadan gelen araçlar yavaşlayamadı ve büyük bir kaza meydana geldi.Bu kaza sonucunda Giovinazzi, Latifi, Sainz, Magnussen ve Ocon yarış dışı kaldı.Kaza sonrası kırmızı bayrak çıktı ve yarış durduruldu.Araçlar pite geldi, pist temizlendi ve yaklaşık 25 dakika sonradan yeniden start verildi ve yarış kaldığı yerden devam etti.