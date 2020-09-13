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Hürriyet
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Motor Sporları
Haber Giriş: 13 Eylül 2020 - 17:28 | 

Formula 1'de inanılmaz kaza!

Araçlar birbirine girdi...

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Formula 1 Toskana Grand Prix'sine yaşanan kazalar damgasını vurdu.

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Yarışın ilk turunda arka sıralarda yaşanan kaza sonucu Max Verstappen ve Pierre Gasly yarış dışı kaldı.

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Startta Hamilton'ı geçen Bottas, güvenlik arasının çıkmasının ardından yarışı başlatırken farklı bir taktik uygulayınca arkadan gelen araçlar yavaşlayamadı ve büyük bir kaza meydana geldi.

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Bu kaza sonucunda Giovinazzi, Latifi, Sainz, Magnussen ve Ocon yarış dışı kaldı.

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Kaza sonrası kırmızı bayrak çıktı ve yarış durduruldu.

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Araçlar pite geldi, pist temizlendi ve yaklaşık 25 dakika sonradan yeniden start verildi ve yarış kaldığı yerden devam etti.

8İşte Toskana GPsindeki kaza anları
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İşte Toskana GP'sindeki kaza anları

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