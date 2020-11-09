Formula 1 ne zaman saat kaçta izlenebilecek? Formula 1 Türkiye GP için geri sayım başladı!
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için geri sayım başladı. Tanıtım filmi çekimlerinin yapılması için 9-11 Kasım tarihinde yollarda olacak olan Formula 1 araçları, bazı yolların trafiğe kapalı olmasına neden olacak. Uzun yıllar sonra Türkiye GP'ye çıkacak olan F1 araçları, en iyi sıralamayı alabilmek için çekişmeli anlara sahne olacak. Peki, Formula 1 ne zaman saat kaçta izlenebilecek? İşte, F1 Türkiye heyecanına dair detaylı bilgiler
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F1 Türkiye heyecanı için geri sayım başladı. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.
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13-15 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarına katılacak araçları ve gerekli malzemeleri taşıyan kargo uçağı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi.
Formula 1 yarışlarına katılacak araçları ve gerekli malzemeleri taşıyan kargo uçağı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi.
Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.
Organizasyon kapsamında Formula 1 yarışlarına katılacak ekiplerin araç ve malzemelerini taşıyan Air Bridge Cargo Airlines uçağı, dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktan titizlikle indirilen araç ve malzemeler, tırlara yüklenerek yarışların gerçekleştirileceği piste gönderildi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park'ta yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaların startını verdi.
Ziyaret kapsamında gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, 9 yıl aradan sonra Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:
"13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul, önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en önemli yarışlarından biri olan Formula-1 yarışlarının 14'üncü etabına bu sene ev sahipliği yapacağız. Yarışların en iyi şekilde yapılabilmesi için Bakanlık olarak biz de gerekli desteği veriyoruz. İstanbul'umuza, ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yapmanın heyecanını taşıyoruz.
Gerekli planlamaları yapıyoruz. 13-15 Kasım'da bütün misafirlerimizi ekran başına bekliyoruz, salgından dolayı buraya seyirci alamıyoruz. Bununla ilgili bir gelişme olursa bilgilendirme yapacağız."
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Mevcut pistin asfaltının yenilenmesi gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, asfaltın en iyi şekilde yenileneceğini söyledi.
Karaismailoğlu, "Formula-1 yarışlarının asfaltı, çok özel bir işçilik ve imalat gerektiren bir iş olduğu için özen gösteriyoruz. Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık." ifadelerini kullandı.
Ülkenin her bir noktasında vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek için hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Karaismailoğlu, dünyanın örnek aldığı en önemli projeleri gerçekleştirmenin gururunu taşıdıklarını kaydetti.
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Türkiye'de ilk kez 2005 yılında gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 2011 yılına kadar 7 yarışta en başarılı pilot 3 kez birincilik kürsüsüne çıkan Brezilyalı Felipe Massa oldu.
Bu yıl İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz düzenlenecek Formula 1 yarışlarında gözler F1 pilotlarının başarı oranlarında.
Türkiye yarışlarında adından sıkça söz ettiren Ferrari pilotu Felipe Massa, İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 yıllarında 3 yıl üst üste birincilik kürsüsünün sahibi oldu.
Türkiye'de ilk defa 2005'te organize edilen Türkiye Grand Prix'sinde McLaren Mercedes adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen birinciliği, Renault adına yarışan İspanyol pilot Fernando Alonso ikinciliği, McLaren Mercedes adına adına yarışan Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya da üçüncülüğü elde etmişti.
2006 yılında İstanbul Park'taki ikinci yarışta Ferrari adına mücadele eden Brezilyalı pilot Felipe Massa birinci, Renault adına yarışan İspanyol pilot Fernando Alonso ikinci, Ferrari adına yarışan Almanya'nın efsane pilotu Michael Schumacher ise üçüncü olmuştu.