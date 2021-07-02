Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 heyecanı Avusturya'da sürüyor..
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, geçen hafta olduğu gibi Avusturya ev sahipliği yapacak.
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Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turları, 3 Temmuz Cumartesi TSİ 16.00'da başlayacak. 71 turluk yarış ise 4 Temmuz Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 4, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 3, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: