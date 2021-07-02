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Spor Arena
Haber Giriş: 02 Temmuz 2021 - 10:35 | 

Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 heyecanı Avusturya'da sürüyor..

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, geçen hafta olduğu gibi Avusturya ev sahipliği yapacak.

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Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turları, 3 Temmuz Cumartesi TSİ 16.00'da başlayacak. 71 turluk yarış ise 4 Temmuz Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 4, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 3, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 156 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 138

3. Sergio Perez (Meksika): 96

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 86

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 74

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Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 252

2. Mercedes: 212

3. McLaren: 120

4. Ferrari: 108

5. AlphaTauri: 46

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