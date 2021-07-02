Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? F1 heyecanı Avusturya'da sürüyor..

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 4, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 3, Sergio Perez'in (Red Bull-Honda) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar klasmanı



1. Max Verstappen (Hollanda): 156 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 138



3. Sergio Perez (Meksika): 96



4. Lando Norris (Büyük Britanya): 86



5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 74