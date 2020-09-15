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Hürriyet
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Spor Arena
Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 22:50 | 

Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Formula 1 yarışı için nefesler tutuldu!

Formula 1 yarışı ne zaman? sorusu Formula 1 takipçileri tarafından merak ediliyor. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine 9 yıl sonra tekrar alındı. Gözler şimdi Formula 1 İstanbul yarışı tarihinde. İşte, Formula 1 İstanbul yarışıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birisi olan Formula 1 yarışlarına 9 yıl sonra tekrar ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti, yarış için gün sayıyor. Organizasyona kısa bir süre kala, tarih araştırmaları da hız kazandı. Peki, Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman?

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Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 14 kategoride satışa sunuldu. Biletler, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabiliyor.

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Biletix üzerinden satışa çıkan biletler, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 lira ile 1900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın bu sezonki 14. etabı, İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden düzenlenecek.

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