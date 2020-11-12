Formula 1 İstanbul ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? F1 yayın akışı ve yarış saatleri
Formula 1 İstanbul için artık saatler geri sayıma geçti. Uzunca bir süre sonra yeniden İstanbul GrandPrix'ine çıkacak olan F1 pilotları, zorlu mücadelede şampiyonluğu ellerinde tutmaya çalışacak. Tam 9 yıl aradan sonra yeniden kullanıma hazırlanan Formula 1 İstanbul pisti, artık saatler kalan yarış öncesi hazır hale getirildi. Peki, pandemiden dolayı seyircisiz gerçekleşecek olan Formula 1 İstanbul ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, motorsporları tutkunlarının yakından takip edeceği mücadele hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Formula 1 tutkusu İstanbulPark'ta yaşanacak. F1 pilotlarının soluksuz mücadelesinin yaşanacağı Formula 1 İstanbul GrandPrix'i ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Formula 1 İstanbul ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, yayıncı kuruluş bilgileri ve merak edilen tüm detaylar
2
Abone Ol
FORMULA 1 NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayımlanacak.
S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.
Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.
Formula 1 için yayın akışı ise şu şekilde olacak;
3
Abone Ol
FORMULA 1 YAYIN AKIŞI VE YARIŞ SAATLERİ
1. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 11.002. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 15.003. Antrenman Turları 14 Kasım Cumartesi: 12.00Sıralama Turları 14 Kasım Cumartesi: 15.00Yarış 15 Kasım Pazar: 13.10
4
Abone Ol
Bu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in İstanbul ayağında mücadele etti.
Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.
Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.
5
Abone Ol
Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti.
Bu alanda Brezilyalı eski pilot Rubens Barrichello, 326 yarışla tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ikinci ismi oldu.
İspanyol Fernando Alonso, 314 yarışla üçüncü sırada yer aldı.
Öte yandan McLaren'in 20 yaşındaki sürücüsü Büyük Britanyalı Lando Norris ise en genç pilot olarak göze çarptı.