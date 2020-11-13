Formula 1 hangi kanalda saat kaçta? Formula 1 İstanbul yarış saatleri belli oldu

Formula 1 canlı yayın ile Türkiye Grand Prix'sine tanık edecek. 9 yıl aranın ardından Türkiye'de mücadele verecek olan deneyimli pilotlar, zorlu mücadelede zirvedeki isim olmak için yarış verecek. Farklı pist tasarımı dolayısıyla dünyanın en zor GrandPrix'lerinden birisi olarak ilan edilen İstanbulPark, Covid-19 dolayısıyla seyirci kabul edemeyecek. Peki, Formula 1 İstanbul ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, F1 yayın akışı ve yarış saatleri hakkında detaylı bilgiler



Formula 1 tutkusu İstanbulPark'ta yaşanacak. F1 pilotlarının soluksuz mücadelesinin yaşanacağı Formula 1 İstanbul GrandPrix'i ekran başından canlı olarak izlenebilecek.