Formula 1 hangi kanalda saat kaçta? F1 Rusya kanal ve saat bilgisi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına Rusya ev sahipliği yapıyor. 8-9-10 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türkiye GP öncesindeki son F1 yarışı, Rusya'da Sochi pistinde yapılacak. Peki, Formula 1 hangi kanalda saat kaçta? F1 Rusya kanal ve saat bilgisi...
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Formula 1'de sıradaki durak Rusya. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışına Rusya ev sahipliği yapacak. Organizasyonun 15. ayağı, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki 5,8 kilometrelik Soçi Pisti'nde 53 tur üzerinden düzenlenecek.
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F1’de sezonun 15. yarışı olan Rusya GP’si 26 Eylül 2021 Pazar gününde saat 15.00’da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasman ı 1. Max Verstappen (Hollanda): 226.5 puan 2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan 3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 141 4. Lando Norris (Büyük Britanya): 132 5. Sergio Perez (Meksika): 118