Formula 1 Fransa Grand Prix'si ne zaman? İşte Fransa Grand Prix'si hakkında merak edilenler
Formula 1'de heyecan Fransa'da devam edecek. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 7. yarışı için nefesler tutuldu. Yarışseverler bu kritik etabın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Formula 1 Fransa Grand Prix'si ne zaman?
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Fransa Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın 3, Red Bull'dan Max Verstappen'in 2, takım arkadaşı Sergio Perez'in ise bir yarış galibiyeti bulunuyor. İşte, Fransa Grand Prix'si hakkında merak edilenler...
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Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 19 Haziran'da TSİ 16.00'da başlayacak.
Yarış ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
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Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: