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Spor Arena
Haber Giriş: 18 Haziran 2021 - 11:41 | 

Formula 1 Fransa Grand Prix'si ne zaman? İşte Fransa Grand Prix'si hakkında merak edilenler

Formula 1'de heyecan Fransa'da devam edecek. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 7. yarışı için nefesler tutuldu. Yarışseverler bu kritik etabın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Formula 1 Fransa Grand Prix'si ne zaman?

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1

Fransa Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın 3, Red Bull'dan Max Verstappen'in 2, takım arkadaşı Sergio Perez'in ise bir yarış galibiyeti bulunuyor. İşte, Fransa Grand Prix'si hakkında merak edilenler...

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Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 19 Haziran'da TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

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Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Sergio Perez (Meksika): 69

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66

5. Charles Leclerc (Monako): 52

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39

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