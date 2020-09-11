Formula 1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 İstanbul bilet fiyatları için detaylar belli oldu

YARI KAPASİTE KULLANILACAK Pistin sadece tribün kapasitesinin 220 bin koltuk olduğunu ifade eden Ak, “Pandemi döneminde alınabilecek her önlemi alarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kapasitenin neredeyse yarısını kullanmayı düşünmüyoruz. En fazla 100 bin bilet satacağız. Seyircilerin arasında 1 koltuk boş olacak şekilde oturma düzeni planladık. Ayrıca kullanabileceğimiz çok fazla açık alan da var. Bu da pandemi döneminde bize avantaj sağlıyor. Bizden önce Rusya ve Portekiz yarışları seyircili olacak ama pandemi döneminde işler değişirse seyircisiz olma ihtimali de var” dedi.