Formula 1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 İstanbul bilet fiyatları için detaylar belli oldu
Formula 1 biletleri için gei sayım başladı. Yıllar sonra İstanbul'a geri dönen Formula 1, seyircili yarış heyecanını motor sporları tutkunları ile buluşturacak. Toplam 3 gün sürecek yarışlar için biletler kombine olarak satışa sunulacak. Peki, Formula 1 biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, Formula 1 İstanbul biletleri için merak edilen detaylı bilgiler
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Formula 1 heyecanı tırmanmaya devam ederken, 13-15 Kasım tarihlerinde toplam 3 gün olacak şekilde gerçekleştirilecek yarışların biletleri için bekleyiş sürüyor. Formula 1 biletleri için kombine ve günlük olmak üzere iki farklı paketin satışa sunulacağını duyuran İstanbulPark yönetimi, biletlerin yarış tarihindeki en ucuz biletler olacağını ifade etti. Peki, Formula 1 biletleri ne zaman satışa sunulacak? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı F1 Türkiye bilet fiyatları ve biletlerin satışa sunulacağı tarih hakkında detaylı bilgiler
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FORMULA 1 BİLET FİYATLARI
9 yılın ardından yeniden İstanbul'a dönen Formula 1 efsanesi için biletler, en geç 15 Eylül tarihine kadar satışta olacak. En düşük günlük 30 TL olan bilet fiyatları, kombine olarak ise 90 TL'den satışta olacak. Bilet fiyatları kategori ve koltuğa göre değişiklik gösterecek.
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Türkiye’deki sevenlerinin özlemle beklediği F1 nihayet bu sonbaharda 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Yarışın İstanbul ayağında bilet fiyatlarının günlük 30 lira olacağını açıklayan Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Sanırım dünyanın en ucuz F1 biletlerini satacağız. Günlük 30 liradan 3 günlük kombineler satılacak. Ancak bu fiyat bütün koltuklar için geçerli değil. Fiyatlar kademeli olarak artacak. Burada özellikle bu yarışı heyecanla bekleyen öğrenci kardeşlerimizi düşündük. Fiyatlar kategorilere göre çok daha yukarılara gidecek. Onu henüz belirlemedik. Biletler 15 gün içinde satışa çıkacak” diye konuştu.
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YARI KAPASİTE KULLANILACAK
Pistin sadece tribün kapasitesinin 220 bin koltuk olduğunu ifade eden Ak, “Pandemi döneminde alınabilecek her önlemi alarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kapasitenin neredeyse yarısını kullanmayı düşünmüyoruz. En fazla 100 bin bilet satacağız. Seyircilerin arasında 1 koltuk boş olacak şekilde oturma düzeni planladık. Ayrıca kullanabileceğimiz çok fazla açık alan da var. Bu da pandemi döneminde bize avantaj sağlıyor. Bizden önce Rusya ve Portekiz yarışları seyircili olacak ama pandemi döneminde işler değişirse seyircisiz olma ihtimali de var” dedi.
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ANLAŞMA İLK ETAPTA 1 YILLIK
2011 yılından sonra F1 yönetimi ile kontratın bittiğini belirten Vural Ak, “urayı AVM yapmak isteyenler vardı. Biz de ihaleye katıldık ve kazandık. Eski F1 yönetimine niyetimizi söylüyorduk. O sırada F1 yönetimi değişti. Yeni CEO’yu Türkiye’ye davet ettik. Cumhurbaşkanı ile toplantı düzenledik ve olumlu sonuçlar aldık. Amacımız 2021 yılından itibaren düzenli olarak F1’i İstanbul’da düzenlemekti ama pandemi döneminde 1 yıllık kontrat yaptık. Ama sanırım uzun süreli devam edeceğiz” şeklinde konuştu.