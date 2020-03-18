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Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 15:47, /

Floyd Mayweather'ı yıkan iki ölüm! Corona virüsü...

Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, bir hafta içinde gelen iki ölüm haberi ile sarsıldı.

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1Floyd Mayweatherı yıkan iki ölüm Corona virüsü...

Floyd Mayweather'ı yıkan iki ölüm! Corona virüsü...

SPOR ARENA DIŞ HABER | Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, bir hafta içinde gelen iki ölüm haberi ile sarsıldı.

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Floyd Mayweather geçen hafta 3 çocuğunun annesi olan eski sevgilisi Josie Harris'in ölüm haberini almıştı.

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Mayweather'ın eski sevgilisi ve 3 çocuğunun annesi Josie Harris, arabasında ölü bulunmuştu.

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Bugün ise Floyd Mayweather'ın 58 yaşındaki amcası Roger Mayweather hayatını kaybetti.

5KORONAVİRÜSTEN Mİ ÖLDÜ

KORONAVİRÜS'TEN Mİ ÖLDÜ?

Eski bir boksör olan ve Mayweather'ın antrenörlüğünü yapan Roger Mayweather'ın koronavirüs salgını sebebiyle öldüğü iddia edildi.

6DİABETE BAĞLI BÖBREK YETMEZLİĞİ

DİABETE BAĞLI BÖBREK YETMEZLİĞİ

Ancak yapılan açıklamada 58 yaşındaki 'Amca Mayweather'ın diabete(şeker) bağlı böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

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Floyd Mayweather, amcası Roger ile ilgili bir paylaşım yaptı

8DÜNYADANIN EN İYİ ANTRENÖRLERİNDENDİ

"DÜNYADANIN EN İYİ ANTRENÖRLERİNDENDİ"

“Amcam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biriydi. Hem ringde hem de ring dışında. Roger, boks dünyasının en iyi antrenörlerindendi.”

9GÜNLERDİR PAYLAŞIM YAPIYOR

GÜNLERDİR PAYLAŞIM YAPIYOR

Josie Harris'in ölümüyle sarsılan Floyd Mayweather, eski sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını günlerdir sosyal medyada 'AŞK' etiketleriyle paylaşıyor.

10ESKİ SEVGİLİSİNİ DÖVMÜŞTÜ

ESKİ SEVGİLİSİNİ DÖVMÜŞTÜ

Floyd Mayweather'ın, 3 çocuğunun annesi olan Josie Harris'in defalarca dövdüğü basına yansımıştı.

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