Floyd Mayweather'ı yıkan iki ölüm! Corona virüsü...

SPOR ARENA DIŞ HABER | Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather, bir hafta içinde gelen iki ölüm haberi ile sarsıldı. Floyd Mayweather geçen hafta 3 çocuğunun annesi olan eski sevgilisi Josie Harris'in ölüm haberini almıştı.Mayweather'ın eski sevgilisi ve 3 çocuğunun annesi Josie Harris, arabasında ölü bulunmuştu.Bugün ise Floyd Mayweather'ın 58 yaşındaki amcası Roger Mayweather hayatını kaybetti.Eski bir boksör olan ve Mayweather'ın antrenörlüğünü yapan Roger Mayweather'ın koronavirüs salgını sebebiyle öldüğü iddia edildi.Ancak yapılan açıklamada 58 yaşındaki 'Amca Mayweather'ın diabete(şeker) bağlı böbrek yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.Floyd Mayweather, amcası Roger ile ilgili bir paylaşım yaptı“Amcam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biriydi. Hem ringde hem de ring dışında. Roger, boks dünyasının en iyi antrenörlerindendi.”Josie Harris'in ölümüyle sarsılan Floyd Mayweather, eski sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflarını günlerdir sosyal medyada 'AŞK' etiketleriyle paylaşıyor.Floyd Mayweather'ın, 3 çocuğunun annesi olan Josie Harris'in defalarca dövdüğü basına yansımıştı.