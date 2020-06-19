Florya'da Muslera'yı görenler şaşkına döndü | Galatasaray Haberleri
Galatasaray'ın bugünkü idmanında Fernando Muslera sürprizi yaşandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
2
Abone Ol
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.
3
Abone Ol
Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
4
Abone Ol
Daha sonra sürat çalışması yapıldı.
5
Abone Ol
Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu.
6
Abone Ol
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
7
Abone Ol
Çaykur Rizespor maçında rakibiyle çarpışması sonucu kaval kemiğinde kırıklar oluşan ve geçirdiği başarılı ameliyatın ardından dün hastaneden taburcu edilen kaleci Fernando Muslera, tesislere gelerek antrenmanı izledi.
8
Abone Ol
Galatasaraylı oyuncular Muslera'yı görünce Uruguaylı yıldıza el sallayarak moral verdi.
9
Abone Ol
Sarı kırmızılı takım, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra karşılaşma öncesi kampa girecek