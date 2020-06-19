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GeriFutbol Florya'da Muslera'yı görenler şaşkına döndü | Galatasaray Haberleri
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 13:51,

Florya'da Muslera'yı görenler şaşkına döndü | Galatasaray Haberleri

Galatasaray'ın bugünkü idmanında Fernando Muslera sürprizi yaşandı.

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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

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Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

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Daha sonra sürat çalışması yapıldı.

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Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu.

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Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Çaykur Rizespor maçında rakibiyle çarpışması sonucu kaval kemiğinde kırıklar oluşan ve geçirdiği başarılı ameliyatın ardından dün hastaneden taburcu edilen kaleci Fernando Muslera, tesislere gelerek antrenmanı izledi.

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Galatasaraylı oyuncular Muslera'yı görünce Uruguaylı yıldıza el sallayarak moral verdi.

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Sarı kırmızılı takım, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra karşılaşma öncesi kampa girecek

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MUSLERA'NIN TALİHSİZ ANLARI

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