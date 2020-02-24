Florya'da derbi zaferi coşkusu! Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyeti sonrası ilk görüntüler...

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe galibiyetini Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde galibiyeti kutladı.Taraftarlar, 20 yıl sonra Kadıköy'de gelen Fenerbahçe galibiyetini uzun saatler boyunca kutladı.Florya önünde toplanan Galatasaray taraftarları, galibiyetin sevincini yaşadı.Sadece Florya değil, tüm Türkiye genelinde derbi sevincinden fotoğraflar ajanslara yansıdı.Öte yandan Florya’da çok büyük izdiham oldu.Takım otobüsü uzun süre içeri giremedi. Çevik kuvvet, takım otobüsünün yolunu güçlükle açabildi.İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaşanan görüntüler...