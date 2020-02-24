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GeriFutbol Florya'da derbi zaferi coşkusu! Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyeti sonrası ilk görüntüler...
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Futbol
Haber Giriş: 23 Şubat 2020 - 23:57, /

Florya'da derbi zaferi coşkusu! Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyeti sonrası ilk görüntüler...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi derbide 3-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı kırmızılı taraftarlar, galibiyet sevincini tüm ülke genelinde yaşadı.

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Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe galibiyetini Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde galibiyeti kutladı.

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Taraftarlar, 20 yıl sonra Kadıköy'de gelen Fenerbahçe galibiyetini uzun saatler boyunca kutladı.

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Florya önünde toplanan Galatasaray taraftarları, galibiyetin sevincini yaşadı.

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Sadece Florya değil, tüm Türkiye genelinde derbi sevincinden fotoğraflar ajanslara yansıdı.

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Öte yandan Florya’da çok büyük izdiham oldu.

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Takım otobüsü uzun süre içeri giremedi.

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Çevik kuvvet, takım otobüsünün yolunu güçlükle açabildi.

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İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaşanan görüntüler...

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