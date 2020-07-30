Flavio Briatore ile aralarında 46 yaş fark var ama...

Renault Formula 1 takımının eski başkanı Flavio Briatore 70, nişanlısı Maria Ludovica Campana ise 24 yaşında...
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Ludovica, Milano'da moda bölümünden mezun olduktan sonra çift, nişanlandıklarını duyurmuştu.
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Çapkınlıklarıyla tanınan Briatore, 70 yaşında bir kez daha nişanlanırken kendisinden 46 yaş küçük nişanlısı Ludovica, sosyal medyada adeta bir fenomen haline geldi.
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24 yaşındaki modelin şu anda Instagram hesabında takipçi sayısı 35 bini geçmiş durumda.
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Ludovica'nın takipçileri, genç modelin Flavio Briatore ile nişanlandıktan sonra her geçen gün artmaya devam ediyor.
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Flavio Briatore, 58 yaşındayken de 28 yaşındaki manken Elisabetta Gregoraci ile evlenmişti.
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O dönem gelin arabasını iki kez dünya şampiyonu olmuş İspanyol Formula 1 pilotu Fernando Alonso kullanmıştı.
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İkilinin evliliği tam 9 yıl sürmüştü.
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Briatore, ondan önce de Marcy Schlobohm ile 1983'te evlenmiş, 1987'de boşanmıştı.
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Ayrıca ünlü İtalyan iş adamının Alman manken Heidi Klum'dan bir kız çocuğu var.
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Renault ile başarılı yıllara imza atan Briatore, 2008'de Formula 1 tarafından ömür boyu men cezası almıştı.
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2008 Singapur GP'sinde takımın ikinci pilotu Nelson Piquet'ye, Fernando Alonso'nun yarışı kazanması için bilerek kaza yapması talimatı veren Briatore, FIA tarafından ömür boyu yarışlardan uzaklaştırılmıştı.
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Briatore, o zamandan beri Formula 1'den uzak kalmış durumda.
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Ancak çapkınlıklarıyla gündemde kalmaya hala devam ediyor...