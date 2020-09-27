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GeriFutbol Fırat Aydınus'un sözleri maça damgasını vurdu! 'Yapma canımın içi...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 16:42 | 

Fırat Aydınus'un sözleri maça damgasını vurdu! 'Yapma canımın içi...'

Fırat Aydınus ile Fatih Aksoy arasında yaşanan diyalog maça damga vurdu...

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Corona virüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynamaya devam edilirken saha içindeki diyaloglar da daha rahat bir şekilde duyulmaya başlandı.

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Daha önce futbolcu ve teknik direktörler arasındaki konuşmalar duyulurken bu kez Rize'de farklı bir örnek karşımıza çıktı.

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Rize'de oynana Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçına hakem Fırat Aydınus ve Alanyaspor futbolcusu Fatih Aksoy damgasını vurdu.

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Yaşanan bir pozisyonda Fatih Aksoy, hakem Fırat Aydınus'a ofsayt itirazında bulundu.

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Fatih, Fırat Aydınus'a ''Hocam var mar diye bekleme ofsaytsa kaldır ya'' diye bağırdı.

6YAPMA CANIMIN İÇİ
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'YAPMA CANIMIN İÇİ'

Bunun üzerine tecrübeli hakem, ''Fatih... Fatih... Bak sana bir şey söylemiyorum diye çok konuşuyorsun yapma canımın içi'' şeklinde bir cevap verdi.

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Ardından genç futbolcu, Aydınus'a ''Pardon hocam'' dese de diyalog devam etti.

8HOCAM OFSAYT AMA
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'HOCAM OFSAYT AMA!'

Fatih Aksoy, bir kez daha hakeme dönerek ''Hocam ofsayt ama!'' dedi.

9CANIM ŞEKLİ DEĞİŞTİ ARTIK
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'CANIM ŞEKLİ DEĞİŞTİ ARTIK'

Fırat Aydınus ise Aksoy'a ''Canım ofsaytın şekli değişti artık'' diye karşılık verdi.

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Yaşanan bu diyalog, sosyal medyada da gündem oldu.

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Mücadele 1-1 eşitlikle sona erirken Alanyaspor bu sezon ilk kez puan kaybetti.

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Rizespor ise 3. maçında bu sezon ilk puanını almış oldu.

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