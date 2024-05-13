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Final Four 2024 ne zaman ve nerede oynanacak? Final Four maçları için tarih detayları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Final Four 2024#Fenerbahçe#Panathinaikos
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 09:55

Final Four ne zaman, sorusu Fenerbahçe maçının ardından sporseverlerin gündemine geldi. THY Euroleague play-off serisi beşinci maçında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler parkeden 80-79 galip ayrılarak adını Final Four'a yazdırdı. Temsilcimiz, Final Four'da Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla karşı karşıya gelecek. İşte, EuroLeague Final Four Fenerbahçe Panathinaikos maçı hakkında bilgiler.

1/5Final Four 2024 ne zaman ve nerede oynanacak Final Four maçları için tarih detayları belli oldu

Final Four maç saatleri belli oldu. THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko Fransız ekibi Monaco'yu mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını 6. kez Final Four'a yazdırdı. Sarı-lacivertliler, 5 yıl sonra Final Four'a katılma başarısı gösterirken, Fenerbahçe'nin rakibi de sporseverler tarafından gündeme geldi. Finale kalan Fenerbahçe Beko, yarı finalde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, EuroLeague Final Four 2024 ne zaman, nerede düzenlenecek? İşte, Final Four Fenerbahçe Panathinaikos maçı tarihi ve saatleri...

2/5FİNAL FOUR MAÇLARI NE ZAMAN

FİNAL FOUR MAÇLARI NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

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3/5FENERBAHÇENİN RAKİBİ KİM OLDU

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

5 yıl aradan sonra Dörtlü Finale kalan Fenerbahçe Beko, yarı finalde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı 24 Mayıs'ta saat 19.00'da başlayacak.

Real Madrid - Olympiakos maçı ise 24 Mayıs'ta  22.00'da oynanacak. 

 

4/5FENERBAHÇE 5 YIL ARADAN SONRA FİNAL FOURDA

FENERBAHÇE 5 YIL ARADAN SONRA FİNAL FOUR'DA

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four'da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı. Fenerbahçe bugün aldığı Dörtlü Final biletiyle 5 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Euroleague Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

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5/5Jasikevicius üst üste 4. kez

Jasikevicius üst üste 4. kez

Aralık 2023'te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlilerin bu başarısında önemli pay sahibi oldu. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı koç, antrenörlük kariyerinde de üst üste 4. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek. Son 3 sezonda Barcelona ile birer kez, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü tamamladı.

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#Final Four 2024#Fenerbahçe#Panathinaikos

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