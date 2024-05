Final Four 2024 ne zaman ve nerede oynanacak? Final Four maçları için tarih detayları belli oldu

Final Four maç saatleri belli oldu. THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko Fransız ekibi Monaco'yu mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını 6. kez Final Four'a yazdırdı. Sarı-lacivertliler, 5 yıl sonra Final Four'a katılma başarısı gösterirken, Fenerbahçe'nin rakibi de sporseverler tarafından gündeme geldi. Finale kalan Fenerbahçe Beko, yarı finalde başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, EuroLeague Final Four 2024 ne zaman, nerede düzenlenecek? İşte, Final Four Fenerbahçe Panathinaikos maçı tarihi ve saatleri...