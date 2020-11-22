Film gibi aşk hikayesi! Yıldız futbolcuyu Instagram'dan reddetmişti...

Juventus'un İspanyol forveti Alvaro Morata, bu sezon kariyerinin en formda zamanlarını yaşıyor. Morata'nın aşk hayatı da film hikayesi gibi.İtalyan ekibi ile bu sezon 9 maça çıkan ve 6 gol, 3 asistle 9 gol katkısında bulunan Morata'nın eşi Alice Campello ile evliliğe uzanan ilişkisi bir hayli enteresan.İtalyan model ve tasarımcı Alice Campello, 28 yaşındaki ünlü futbolcu ile nasıl evlendiklerini açıkladı.Morata ile Alice arasındaki ilk diyalog Instagram'dan geçmiş. Campello, yaşananları şöyle anlatıyor;Benim bir fotoğrafımı görmüş ve birçok insandan benimle tanışmama yardımcı olmalarını istemiş. Ancak hiçbir ortak arkadaşımız yoktu.O da daha sonra bana Instagram'dan mesaj attı. Ben görmezden geldim ve cevap vermedim. Mesajlarına devam etti, ben çok uzun bir süre sonra cevap verdim. Ardından buluştuk.Buluşur buluşmaz benimle ciddi düşündüğünü anladım. Mesela ilk buluşmamızdan iki hafta sonra 8 saat araba sürerek ailemle tanıştı. Ertesi sabah idmanı vardı. Böyle birçok fedakarlık yaptı.Sürekli benimle evlenmek istediğini söylüyordu. İlişkiye başladıktan 8 ay sonra da evlilik teklifinde bulundu.5 yıl geçti ve 3 çocuğumuz var. Aşık olduğunuzda öncelikleriniz değişiyor ve aşık olduğunuz insana göre hayatınızı kuruyorsunuz. Onunla Madrid'e, Londra'ya, Torino'ya gittim. Nereye transfer olursa oraya gittim. Çünkü aşk fedakarlılık gerektirir. Onun benim için yaptıkları gibi...Instagram'dan reddedikten 8 ay sonra evlendik. Hayatta ne olacağını tahmin etmek çok zor...Evlendikten sonra ismini Alice Campello-Morata olarak değiştiren 25 yaşındaki İtalyan modelin Instagram hesabında 2.4 milyon takipçisi bulunuyor. Morata da bu takipçilerden birisi ve Alice ile tanışmasını bu hesaba borçlu...Alice Campello-Morata, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuklarına hamile olduğunu açıklamıştı.Çiftin Leonardo ve Alessandro isimli ikiz çocukları bulunuyor.