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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 10:06 | 

Film gibi aşk hikayesi! Yıldız futbolcuyu Instagram'dan reddetmişti...

Juventus'un yıldız forveti Alvaro Morata attığı goller kadar özel hayatı ile de dikkat çekiyor...

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Juventus'un İspanyol forveti Alvaro Morata, bu sezon kariyerinin en formda zamanlarını yaşıyor. Morata'nın aşk hayatı da film hikayesi gibi.

2EVLİLİĞE UZANAN İLİŞKİLERİ...
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EVLİLİĞE UZANAN İLİŞKİLERİ...

İtalyan ekibi ile bu sezon 9 maça çıkan ve 6 gol, 3 asistle 9 gol katkısında bulunan Morata'nın eşi Alice Campello ile evliliğe uzanan ilişkisi bir hayli enteresan.

3YAŞANANLARI AÇIKLADI
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YAŞANANLARI AÇIKLADI

İtalyan model ve tasarımcı Alice Campello, 28 yaşındaki ünlü futbolcu ile nasıl evlendiklerini açıkladı.

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Morata ile Alice arasındaki ilk diyalog Instagram'dan geçmiş. Campello, yaşananları şöyle anlatıyor;

6BENİM FOTOĞRAFIMI GÖRMÜŞ
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'BENİM FOTOĞRAFIMI GÖRMÜŞ'

Benim bir fotoğrafımı görmüş ve birçok insandan benimle tanışmama yardımcı olmalarını istemiş. Ancak hiçbir ortak arkadaşımız yoktu.

7INSTAGRAMDAN MESAJ ATTI, CEVAP VERMEDİM
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'INSTAGRAM'DAN MESAJ ATTI, CEVAP VERMEDİM'

O da daha sonra bana Instagram'dan mesaj attı. Ben görmezden geldim ve cevap vermedim.

8EN SONUNDA CEVAP VERDİM...
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'EN SONUNDA CEVAP VERDİM...'

Mesajlarına devam etti, ben çok uzun bir süre sonra cevap verdim. Ardından buluştuk.

9İLK BAŞTAN BERİ ÇOK CİDDİYDİ
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'İLK BAŞTAN BERİ ÇOK CİDDİYDİ'

Buluşur buluşmaz benimle ciddi düşündüğünü anladım. Mesela ilk buluşmamızdan iki hafta sonra 8 saat araba sürerek ailemle tanıştı. Ertesi sabah idmanı vardı. Böyle birçok fedakarlık yaptı.

108 AY SONRA EVLENME TEKLİFİ ETTİ
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'8 AY SONRA EVLENME TEKLİFİ ETTİ'

Sürekli benimle evlenmek istediğini söylüyordu. İlişkiye başladıktan 8 ay sonra da evlilik teklifinde bulundu.

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5 yıl geçti ve 3 çocuğumuz var. Aşık olduğunuzda öncelikleriniz değişiyor ve aşık olduğunuz insana göre hayatınızı kuruyorsunuz.

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Onunla Madrid'e, Londra'ya, Torino'ya gittim. Nereye transfer olursa oraya gittim. Çünkü aşk fedakarlılık gerektirir. Onun benim için yaptıkları gibi...

13ÖNCE REDDETTİM, SONRA EVLENDİM
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'ÖNCE REDDETTİM, SONRA EVLENDİM'

Instagram'dan reddedikten 8 ay sonra evlendik. Hayatta ne olacağını tahmin etmek çok zor...

142.4 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR
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2.4 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Evlendikten sonra ismini Alice Campello-Morata olarak değiştiren 25 yaşındaki İtalyan modelin Instagram hesabında 2.4 milyon takipçisi bulunuyor.

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Morata da bu takipçilerden birisi ve Alice ile tanışmasını bu hesaba borçlu...

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Alice Campello-Morata, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuklarına hamile olduğunu açıklamıştı.

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Çiftin Leonardo ve Alessandro isimli ikiz çocukları bulunuyor.

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