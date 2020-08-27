FIFA'nın Fenerbahçe - Galatasaray anketine rekor katılım! Kazanan...

FIFA'nın, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında düzenlediği ankete rekor katılım gerçekleşti. Dünya futbolunun patronu FIFA, 13.5 milyon takipçili resmi Twitter hesabından Çarşamba günü Fenerbahçe - Galatasaray anketi yaptı.'Hangi taraftar daha tutkulu' sorusunun yer aldığı ankete 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullandı.Sosyal medyada tam bir patlamaya sebep olan anket için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın resmi Twitter hesaplarının yanı sıra, iki ekibin eski yıldız futbolcuları da anketi paylaşarak oylamaya renk kattı.FIFA, anketi 13 saatte bitecek şekilde açtı. 13 saatte ankete toplam 1 milyon 574 bin 203 oy kullanıldı.Fenerbahçe, anketi %57.3 ile kazanırken Galatasaray'ın oy oranı %42.7'de kaldı. Fenerbahçe'nin aldığı oy sayısı 902 bin 19, Galatasaray'ın oy sayısı ise 672 bin 184 olarak ortaya çıktı.Galatasaray'ın 2005-2006 yılı şampiyonluğunda Fenerbahçe'nin Denizli deplasmanındaki maçını yöneten Selçuk Dereli'nin bir kullanıcıya verdiği cevap da çok sayıda etkileşim aldı.