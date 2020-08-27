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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 10:28 | 

FIFA'nın Fenerbahçe - Galatasaray anketine rekor katılım! Kazanan...

1,5 milyondan fazla oy kullanıldı, yıldız isimler paylaşım yaptı...

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FIFA'nın, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında düzenlediği ankete rekor katılım gerçekleşti.

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Dünya futbolunun patronu FIFA, 13.5 milyon takipçili resmi Twitter hesabından Çarşamba günü Fenerbahçe - Galatasaray anketi yaptı.

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'Hangi taraftar daha tutkulu' sorusunun yer aldığı ankete 1 milyon 574 bin 203 kişi oy kullandı.

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Sosyal medyada tam bir patlamaya sebep olan anket için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın resmi Twitter hesaplarının yanı sıra, iki ekibin eski yıldız futbolcuları da anketi paylaşarak oylamaya renk kattı.

5Galatasarayın anket paylaşımı
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Galatasaray'ın anket paylaşımı

6Fenerbahçenin anket paylaşımı
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Fenerbahçe'nin anket paylaşımı

7Galatasaraylı Falcaonun paylaşımı
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Galatasaraylı Falcao'nun paylaşımı

8Galatasaraylı Arda Turanın paylaşımı
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Galatasaraylı Arda Turan'ın paylaşımı

9Fenerbahçenin eski yıldızı Pierre van Hooijdonkun paylaşımı
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Pierre van Hooijdonk'un paylaşımı

10Alex de Souzanın paylaşımı ve Hooijdonkun Alexe cevabı
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Alex de Souza'nın paylaşımı ve Hooijdonk'un Alex'e cevabı

11Felipe Melonun ankete cevabı
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Felipe Melo'nun ankete cevabı

12Bafetimbi Gomisin paylaşımı
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Bafetimbi Gomis'in paylaşımı

13Eski Galatasaraylı Emre Çolakın paylaşımı
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Eski Galatasaraylı Emre Çolak'ın paylaşımı

1413 saatte 1,5 milyondan fazla oy kullanıldı
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13 saatte 1,5 milyondan fazla oy kullanıldı

FIFA, anketi 13 saatte bitecek şekilde açtı. 13 saatte ankete toplam 1 milyon 574 bin 203 oy kullanıldı.

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Fenerbahçe, anketi %57.3 ile kazanırken Galatasaray'ın oy oranı %42.7'de kaldı. Fenerbahçe'nin aldığı oy sayısı 902 bin 19, Galatasaray'ın oy sayısı ise 672 bin 184 olarak ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın 2005-2006 yılı şampiyonluğunda Fenerbahçe'nin Denizli deplasmanındaki maçını yöneten Selçuk Dereli'nin bir kullanıcıya verdiği cevap da çok sayıda etkileşim aldı.

17Fenerbahçenin anket sonucu paylaşımı
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Fenerbahçe'nin anket sonucu paylaşımı

18FIFAnın daha önce yaptığı çeşitli anketlerdeki oy sayıları ise şu şekilde
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FIFA'nın daha önce yaptığı çeşitli anketlerdeki oy sayıları ise şu şekilde

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