FIFA'dan tarihi corona virüs kararları! Maaş kesintisi, sözleşme süresi, transfer sezonu...
FIFA, tüm dünyayı saran corona virüs nedeniyle alınan kararları duyururken, tarihte ilk kez bazı kararlar verildi.
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TAMAMLANA KADAR GEÇERLİ...
FIFA, sezon sonu bitecek futbolcu sözleşmelerinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağını açıkladı.
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FIFA Konseyi tarafından kabul edilen karara göre, sezon sonu sona erecek futbolcu sözleşmelerinin ligler tamamlanana kadar uzatılacağı ifade edildi.
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Gelecek sezona ilişkin sözleşmelerin ise sözleşmenin başlangıç tarihi yerine liglerin başlayacağı tarihten itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
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MAAŞ İNDİRİMİ TAVSİYESİ
Koronavirüsün futbola ekonomik olarak büyük zarar verdiği vurgulanırken, kulüp ve futbolcuların bir araya gelerek maaş indirimi veya ertelemesi konusunda anlaşmaları tavsiye edildi.
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ANLAŞMAZLIKLARDA FIFA DEVREDE
Herhangi bir anlaşmazlık durumunda FIFA'nın tarafların ekonomik durumlarını göz önüne alarak karar vereceği belirtildi.
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TRANSFER DÖNEMİNDE ESNEKLİK
Transfer dönemiyle ilgili tarihlerin de yeniden belirleneceği ve FIFA'nın bu konuda esnek davranacağı bildirildi.
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NORMAL SÜREDE TAMAMLANMASI MÜMKÜN DEĞİL
FIFA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle birçok ligin askıya alındığı hatırlatılırken, maçların normal sürede tamamlanmasının mümkün gözükmediği belirtildi.
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LİGLERİN BAŞLAMA TARİHİ BELİRSİZ...
Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, önceliklerinin futbol değil insan sağlığı olduğunu belirtirken, liglerin başlayacağı tarihe yönelik bir görüş belirtmedi.
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Koronavirüsün futbol koşullarını değiştirdiğini kaydeden Infantino, "FIFA, paydaşlarıyla birlikte yeni koşulların üstesinden gelebilmek için bazı pratik fikirler getirdi. Umuyorum ki bu ortak çaba, futbol dünyasının bir araya gelerek dayanışma ve uzlaşma ruhu gösterebileceğine dair olumlu bir örnek olacak." ifadelerini kullandı.