FIFA'dan tarihi corona virüs kararları! Liglerin tamamlanması...

Koronavirüsün futbol koşullarını değiştirdiğini kaydeden Infantino, "FIFA, paydaşlarıyla birlikte yeni koşulların üstesinden gelebilmek için bazı pratik fikirler getirdi. Umuyorum ki bu ortak çaba, futbol dünyasının bir araya gelerek dayanışma ve uzlaşma ruhu gösterebileceğine dair olumlu bir örnek olacak." ifadelerini kullandı.