Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek? İşte Muslera'nın dönüş tarihi

Galatasaray’ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında da esneme tespit edildiği açıklandı. Uruguaylı file bekçisinin ne zaman sahalara döneceği merak konusu oldu. İşte, Muslera'nın dönüş tarihi...



Yıldız kaleci Fernando Muslera ağır bir sakatlık geçirirken mart ayına kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.



