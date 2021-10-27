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Spor Arena
Haber Giriş: 27 Ekim 2021 - 17:32 | 

Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK yeni başkanı Ferhat Gündoğdu'nun biyografisi

MHK'nın (Merkez Hakem Kurulu) yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir? MHK yeni başkanı Ferhat Gündoğdu'nun biyografisi

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Ferhat Gündoğdu aynı zamanda "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürütmüş hakemlerdendir. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.

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Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi.

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Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

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