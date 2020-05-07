Fenerbahçe'yi şaşkına çeviren teknik direktör gelişmesi! 'Abdullah Avcı' derken resmen...

SADECE BİR GÖRÜŞMEYDİ Bjelica, Hırvat basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile Çarşamba gecesi bir görüşme yaptığımızı söyleyebilirim. Bu ilk resmi görüşmemizdi. Yeni olan gelişme bu ama şu anda dediğim gibi sadece bu görüşme oldu." ifadelerini kullandı.