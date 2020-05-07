Fenerbahçe'yi şaşkına çeviren teknik direktör gelişmesi! 'Abdullah Avcı' derken resmen...
Azerbaycan son dakika gelişmesini duyurdu. Haber, Fenerbahçeli taraftarlarda şaşkınlık yarattı...
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Uzun yıllar Başakşehir'de gösterdiği performansın ardından Şenol Güneş'le yol ayrımına gidilmesi sonrası Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, siyah beyazlı takımda şanssız bir dönem geçirmişti.
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MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA GEÇECEKTİ
Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktör adayları için hazırlanan geniş liste, federasyonun gerçekleştirdiği toplantı ile daraltılmıştı.
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Cesare Prandelli ile Giovanni de Biasi'nin bulunduğu listede Abdullah Avcı favori konumuna gelmişti.
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ABDULLAH AVCI REDDETTİ AMA İŞLER KARIŞTI
Boşta olan Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında olan Abdullah Avcı, kendisine gelen resmi teklifi mevcutta takım çalıştırmak istemediğini belirtip reddetmişti.
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YANAL DA YAZILDI
Azerbaycan Futbol Federasyonu, Milli Takım'ı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic’in sözleşmesini geçtiğimiz aylarda feshederken Abdullah Avcı ile birlikte Cesare Prandelli ve Giovanni de Biasi'nin de adı geçtiği görev için Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal’ın ismi de yazıldı.
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Galatasaray derbisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan ve yolların ayrıldığı Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimlerden biri de Abdullah Avcı idi... 2018-2019 sezonu başında göreve getirilen Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Ali Koç'un, o dönem Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı ile de ilgilendiği biliniyordu.
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AZERİ BASINI SON DAKİKA KODUYLA DUYURDU
Belki de Abdullah Avcı'nın da planlarında Fenerbahçe vardı ve teklifi reddetme sebebi buydu fakat Azerbaycan basınının geçtiği son dakika gelişmesi şaşkınlık yarattı.
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AVCI REDDETTİ, BJELİCA'YI DUYURDULAR
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüştüğü ve 1+3 yıllık sözleşme üzerinde durduğu Bjelica'ya sürpriz bir teklif geldi.
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RESMİ...
Azerbaycan Futbol Federasyonu, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran ve son olarak Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayan Bjelica'ya teklif götürdü.
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YILLIK 1.5 MİLYON EURO
Azeri basınındaki haberlere göre, Azerbaycan Futbol Federasyonu milli takımın başına geçmesi için Bjelica'ya yıllık 1.5 milyon euro değerinde teklif yaptı.
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Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun listesindeki isimlerin başında Bjelica olduğu ifade edildi.
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SADECE BİR GÖRÜŞMEYDİ
Bjelica, Hırvat basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile Çarşamba gecesi bir görüşme yaptığımızı söyleyebilirim. Bu ilk resmi görüşmemizdi. Yeni olan gelişme bu ama şu anda dediğim gibi sadece bu görüşme oldu." ifadelerini kullandı.
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'2 MİLYON EURO'
Öte yandan İtalyan muhabir Nicolo Schira sosyal medyadan "Fenerbahçe, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'ya 2022'ye kadar yıllık 2 milyon euro teklif etti. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor" şeklinde bir bilgi paylaştı.
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18 puan farkla zirvedeyken bıraktı
2018’de Dinamo Zagreb’in başına geçen Bjelica, takımı üst üste 2 yıl lig şampiyonu yaptı. Bu sezon da en yakın rakibinin 18 puan önünde lider olan Dinamo’nun mutlu sona ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak koronavirüs krizinde kulüp başkanı Zdravko Mamic’in kendisine danışmadan futbolcuları ve teknik heyeti maaş indirimine zorlamasını gerekçe gösterip istifa etti. 48 yaşındaki Bjelica, Hırvatistan Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde de büyük sükse yapan maçlar oynadı.
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Takımın değerini yükselttiEylül 2018’de Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’yi 4-1 yenen Bjelica’lı Dinamo, bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nin flaş ekibi Atalanta’yı 4-0 mağlup etti. Dinamo Zagreb’in kadro değeri, Bjelica döneminde kazanılan başarılar sayesinde 80 milyon Euro’ya ulaştı. Sırpça, Almanca ve İngilizce bilen Bjelica’nın en karakteristik özelliği sert ve disiplinli bir teknik direktör olması. Antrenmanlarda ve maçlarda prensiplerinden taviz vermeyen Hırvat çalıştırıcı, oyuncularından hep ciddiyetle çalışmalarını istiyor ve hata affetmiyor.