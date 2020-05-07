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Futbol
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 07:38,

Fenerbahçe'yi şaşkına çeviren teknik direktör gelişmesi! 'Abdullah Avcı' derken resmen...

Azerbaycan son dakika gelişmesini duyurdu. Haber, Fenerbahçeli taraftarlarda şaşkınlık yarattı...

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Uzun yıllar Başakşehir'de gösterdiği performansın ardından Şenol Güneş'le yol ayrımına gidilmesi sonrası Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, siyah beyazlı takımda şanssız bir dönem geçirmişti.

2MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇECEKTİ
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MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA GEÇECEKTİ

Azerbaycan Milli Takımı'nın teknik direktör adayları için hazırlanan geniş liste, federasyonun gerçekleştirdiği toplantı ile daraltılmıştı.

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Cesare Prandelli ile Giovanni de Biasi'nin bulunduğu listede Abdullah Avcı favori konumuna gelmişti.

4ABDULLAH AVCI REDDETTİ AMA İŞLER KARIŞTI
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ABDULLAH AVCI REDDETTİ AMA İŞLER KARIŞTI

Boşta olan Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında olan Abdullah Avcı, kendisine gelen resmi teklifi mevcutta takım çalıştırmak istemediğini belirtip reddetmişti.

5YANAL DA YAZILDI
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YANAL DA YAZILDI

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Milli Takım'ı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic’in sözleşmesini geçtiğimiz aylarda feshederken Abdullah Avcı ile birlikte Cesare Prandelli ve Giovanni de Biasi'nin de adı geçtiği görev için Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal’ın ismi de yazıldı.

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Galatasaray derbisi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan ve yolların ayrıldığı Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimlerden biri de Abdullah Avcı idi... 2018-2019 sezonu başında göreve getirilen Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Ali Koç'un, o dönem Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı ile de ilgilendiği biliniyordu.

7AZERİ BASINI SON DAKİKA KODUYLA DUYURDU
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AZERİ BASINI SON DAKİKA KODUYLA DUYURDU

Belki de Abdullah Avcı'nın da planlarında Fenerbahçe vardı ve teklifi reddetme sebebi buydu fakat Azerbaycan basınının geçtiği son dakika gelişmesi şaşkınlık yarattı.

8AVCI REDDETTİ, BJELİCAYI DUYURDULAR
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AVCI REDDETTİ, BJELİCA'YI DUYURDULAR

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüştüğü ve 1+3 yıllık sözleşme üzerinde durduğu Bjelica'ya sürpriz bir teklif geldi.

9RESMİ...
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RESMİ...

Azerbaycan Futbol Federasyonu, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran ve son olarak Fenerbahçe ile görüştüğünü doğrulayan Bjelica'ya teklif götürdü.

10YILLIK 1.5 MİLYON EURO
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YILLIK 1.5 MİLYON EURO

Azeri basınındaki haberlere göre, Azerbaycan Futbol Federasyonu milli takımın başına geçmesi için Bjelica'ya yıllık 1.5 milyon euro değerinde teklif yaptı.

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Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun listesindeki isimlerin başında Bjelica olduğu ifade edildi.

12SADECE BİR GÖRÜŞMEYDİ
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SADECE BİR GÖRÜŞMEYDİ

Bjelica, Hırvat basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile Çarşamba gecesi bir görüşme yaptığımızı söyleyebilirim. Bu ilk resmi görüşmemizdi. Yeni olan gelişme bu ama şu anda dediğim gibi sadece bu görüşme oldu." ifadelerini kullandı.

132 MİLYON EURO
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'2 MİLYON EURO'

Öte yandan İtalyan muhabir Nicolo Schira sosyal medyadan "Fenerbahçe, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'ya 2022'ye kadar yıllık 2 milyon euro teklif etti. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor" şeklinde bir bilgi paylaştı.

1418 puan farkla zirvedeyken bıraktı
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18 puan farkla zirvedeyken bıraktı

2018’de Dinamo Zagreb’in başına geçen Bjelica, takımı üst üste 2 yıl lig şampiyonu yaptı. Bu sezon da en yakın rakibinin 18 puan önünde lider olan Dinamo’nun mutlu sona ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak koronavirüs krizinde kulüp başkanı Zdravko Mamic’in kendisine danışmadan futbolcuları ve teknik heyeti maaş indirimine zorlamasını gerekçe gösterip istifa etti. 48 yaşındaki Bjelica, Hırvatistan Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde de büyük sükse yapan maçlar oynadı.

15
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Takımın değerini yükselttiEylül 2018’de Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’yi 4-1 yenen Bjelica’lı Dinamo, bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nin flaş ekibi Atalanta’yı 4-0 mağlup etti. Dinamo Zagreb’in kadro değeri, Bjelica döneminde kazanılan başarılar sayesinde 80 milyon Euro’ya ulaştı. Sırpça, Almanca ve İngilizce bilen Bjelica’nın en karakteristik özelliği sert ve disiplinli bir teknik direktör olması. Antrenmanlarda ve maçlarda prensiplerinden taviz vermeyen Hırvat çalıştırıcı, oyuncularından hep ciddiyetle çalışmalarını istiyor ve hata affetmiyor.

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