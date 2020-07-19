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GeriFutbol Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Beşiktaş son anda devreye girdi
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 20:24,

Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Beşiktaş son anda devreye girdi

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız için sürpriz bir hamle yaptı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe, Gerson Rodrigues'in transferi için yarışa girdi.

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Şampiyonluk için iddialı kadro kurmak isteyen iki kulüp de sürpriz bir transfer harekatına başladı.

3UKRAYNADAN SÜRPRİZ HABER
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UKRAYNA'DAN SÜRPRİZ HABER

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Ukrayna'dan sürpriz bir haber geldi.

4RESMİ GİRİŞİMLERE BAŞLANDI
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RESMİ GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Siyah-beyazlıların, sezonun 2. yarısında Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan sözlemesi feshedilen Rodrigues'in transferi için "resmi girişimlere" başladığı kaydedildi.

5KIEVDEN CEVAP
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KIEV'DEN CEVAP

Lüksemburglu oyuncu 2024 yılına kadar sözleşmeli olduğu kulübü Dinamo Kiev'in, oyuncunun bonservisi için 6 milyon euroluk bir bedel beklediği belirtildi.

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Siyah-beyazlıların ise Ukrayna ekibiyle kiralık anlaşma yolu aradığı vurgulandı.

7MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ
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MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ

Gelecek sezon kanat oyuncusu transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Gerson Rodrigues için menajeri ile temasa geçtiği belirtiliyor.

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25 yaşındaki futbolcu, sezonun 2. yarısında Süper Lig'de 11 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

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Gerson Rodrigues'in, geçtiğimiz hafta kaptan Kulusic ile tartışması sebebiyle kontratı feshedilmişti. (Sporx)

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Özellikle Sergen Yalçın'ın Rodrigues'i beğendiği ve transferi istediği belirtiliyor.

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