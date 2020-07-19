Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Beşiktaş son anda devreye girdi

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Gerson Rodrigues'in transferi için yarışa girdi.Şampiyonluk için iddialı kadro kurmak isteyen iki kulüp de sürpriz bir transfer harekatına başladı.Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Ukrayna'dan sürpriz bir haber geldi.Siyah-beyazlıların, sezonun 2. yarısında Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan sözlemesi feshedilen Rodrigues'in transferi için resmi girişimlere başladığı kaydedildi.Lüksemburglu oyuncu 2024 yılına kadar sözleşmeli olduğu kulübü Dinamo Kiev'in, oyuncunun bonservisi için 6 milyon euroluk bir bedel beklediği belirtildi. Siyah-beyazlıların ise Ukrayna ekibiyle kiralık anlaşma yolu aradığı vurgulandı.Gelecek sezon kanat oyuncusu transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Gerson Rodrigues için menajeri ile temasa geçtiği belirtiliyor.25 yaşındaki futbolcu, sezonun 2. yarısında Süper Lig'de 11 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performansla dikkatleri çekmeyi başardı.Gerson Rodrigues'in, geçtiğimiz hafta kaptan Kulusic ile tartışması sebebiyle kontratı feshedilmişti. (Sporx)Özellikle Sergen Yalçın'ın Rodrigues'i beğendiği ve transferi istediği belirtiliyor.