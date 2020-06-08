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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 07:56,

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! TFF'ye başvuru bugün...

Ersun Yanal’ın istifa ettiği tarihten bugüne geçen 100 gün içinde herhangi bir teknik adamla resmen anlaşamayan Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına bir haftadan az kalmasının ardından bugün TFF'ye başvurma kararı aldı.

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1Spor Arena - Süleyman Arat
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Spor Arena - Süleyman Arat

Korona salgını sonrası normalleşmeye dönülmesinin ardından Riva’daki kampı tamamlayan, ardından Samandıra’da antrenmanlarını sürdüren, dün de Ülker Stadı’nda çift kale maçla futbolcuları seyircisiz ortama alıştırmayı hedefleyen Fenerbahçe’de netleşmeyen tek şey teknik adamın kim olacağı...

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Kayserispor’la oynanacak lig maçına sadece 4 gün, camia için bu sezonun en önemli maçı olarak kabul edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına ise 8 gün kalan sarı lacivertlilerde hala bir teknik adamın isminin netleşmemesi yavaş yavaş tartışmalara neden oluyor.

3Adaylar içinde Rebrov var
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Adaylar içinde Rebrov var

Ersun Yanal’ın istifa ettiği tarihten bugüne geçen 100 gün içinde Sergei Rebrov’un da dahil olmasıyla tam 26 teknik adamın ismi kamuoyunda tartışılırken, en güçlü adaylar sıralamasında Abdullah Avcı, Nenad Bjelica, Erol Bulut’un isimleri öne çıktı.

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Son olarak menajeri vasıtasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la birkaç kez telefonla görüşüldüğünü açıklanması üzerine bu üç teknik adamın arasına takımın Ukraynalı eski yıldızı Sergei Rebrov da dahil oldu.

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Peki aradan geçen bu sürede Fenerbahçe’de teknik direktör neden belirlenemedi? Biz de kulübe bu soruyu sorduk ve şu yanıtı aldık:

6Belirsizliğin sebebi korona
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Belirsizliğin sebebi korona

“Yönetimin tercihi yabancı teknik adamdan yana olacaksa bu ancak uçak seferleri normale döndükten sonra olabilir. Daha önce olması mümkün gözükmüyor."

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"Yönetim, takımın başına bir Türk teknik adam getirecekse, bunun için de etik olarak bu sezonun kalan maçlarının bitmesi gerekiyor."

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"İmza atılmadan telefonla yapılan anlaşmalar suya yazılan yazı gibidir. Bu nedenle ciddi bir kulüp, sözleşmeyi imzalatmadığı bir ismi açıklayamaz."

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"Bu nedenle yabancı ise uçak seferlerinin normale döneceği tarihi, yerliyse sezonun kalan maçlarının bitmesini beklemek zorundayız.”

10Kayserispor maçında kulübede kim olacak
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Kayserispor maçında kulübede kim olacak?

Süper Lig’de 4 gün sonra Kayseri ile karşılaşacak Fenerbahçe’de takımın başında hangi teknik adamın sahaya çıkacağı da henüz netlik kazanmadı.

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Fenerbahçe yönetiminin bugün TFF’ye başvurarak salgın nedeniyle teknik direktör anlaşması yapılamadığını gerekçe göstererek pro lisansı olmadığı için süresi dolan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle için izin talep etmesi bekleniyor.

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Başvuru yapılmazsa, eldeki pro lisanslı teknik adamlardan Serdar Dayat veya Şenol Çorlu’yla sahaya çıkılacak ve bu sezonu bu isimlerden biriyle tamamlanacak.

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