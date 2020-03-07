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Futbol
Haber Giriş: 07 Mart 2020 - 15:03, /

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! Comolli görüşmüştü...

Damien Comolli'nin yeni teknik direktör adayıyla geçtiğimiz yıl görüştüğü ortaya çıktı...

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Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

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Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz gün idmanda takımın başında yer almasının ardından söyletiler alevlenirken son olarak Ersun Yanal için resmi açıklama gelmişti.

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Sarı lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla, Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varıldığı iddialarını net bir dille yalanlamıştı.

4ZEKİ MURAT GÖLE DÜMENDE

ZEKİ MURAT GÖLE DÜMENDE

Söz konusu açıklamada ayrıca Yukatel Denizlispor maçında takımın başında Zeki Murat Göle'nin yer alacağı ifade edildi.

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"Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.

6AVCI YALANLANDI

AVCI YALANLANDI

"Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur."

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Mircea Lucescu, Roger Schmidt, Niko Kovac, Leonardo Jardim, ve Bruno Labbadia'yı listesine alan sarı-lacivertliler, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile temasa geçtiği iddia edildi.

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EMRE VE VOLKAN'LA YOLA DEVAM

Eğer Dalic ile anlaşma sağlanırsa sezon sonuna kadar takımı kaptan Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel çalıştıracak.

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Fenerbahçe yönetimi mümkün olan en kısa sürede hoca işini çözmeyi yeni sezon bütçesini hazırlayıp bir an önce transfer çalışmasına başlamak istiyor.

10COMOLLI GÖRÜŞMÜŞTÜ

COMOLLI GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra Dalic ile temasa geçmiş ve teklifte bulunmuştu. Görüşmeyi de geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Damien Comolli yapmıştı.

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