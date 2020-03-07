Haber Giriş: 07 Mart 2020 - 15:03,
Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! Comolli görüşmüştü...
Damien Comolli'nin yeni teknik direktör adayıyla geçtiğimiz yıl görüştüğü ortaya çıktı...
Sarı lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla, Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varıldığı iddialarını net bir dille yalanlamıştı.
"Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.
AVCI YALANLANDI
"Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur."
Mircea Lucescu, Roger Schmidt, Niko Kovac, Leonardo Jardim, ve Bruno Labbadia'yı listesine alan sarı-lacivertliler, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile temasa geçtiği iddia edildi.
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