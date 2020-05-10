Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Son dakika transfer haberleri...
Yeni sezon öncesi taraftarlarını heyecanlandıracak bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
2
Abone Ol
İlk iki sezonunda beklentilerin altında kalan başkan Ali Koç'un, 2020-2021 öncesi işi sıkı tutacağı ve taraftarları heyecanlandıracak bir transfer yapacağı belirtiliyor.
3
Abone Ol
Dünyaca ünlü yıldızlarla temas kuran Fenerbahçe, tartışılmayacak ve güçlü bir kadroyla yeni sezona başlamayı hedefliyor.
4
Abone Ol
ACUN ILICALI HEYECANLANDIRMIŞTI
Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı da geçtiğimiz gün katıldığı bir programda ''Fenerbahçe'ye sol bekin kralı geliyor'' sözleriyle heyecan yaratmıştı.
5
Abone Ol
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de gözler Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek Marcelo'ya çevrildi.
6
Abone Ol
Fotomaç'ta yer alan haberde, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon İspanyol ekibinde fazla forma şansı bulamayan Marcelo'nun temas kurulan isimlerden biri olduğu iddia edildi.
7
Abone Ol
REAL MADRID SICAK BAKIYOR
Madrid'in sakatlıklardan dolayı fazla oynatamadığı ve gelecek sezon düşünmediği Sambacı'nın satılmasına sıcak baktığı ileri sürüldü.
8
Abone Ol
KUPA CANAVARI
Marcelo, Real Madrid ile sayısız başarılara imza attı. 4'er kez Şampiyonlar Ligi, İspanya Lig Şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa zaferi yaşayan Sambacı, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupa Şampiyonluğu elde etti.
9
Abone Ol
13. SEZONUNU YAŞIYOR
Real Madrid'de 13. yılına giren Marcelo, bu sezon sakatlıklardan dolayı 11 La Liga maçına çıktı. Toplamda da 19 resmi karşılaşmada forma giyen Sambacı, 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
10
Abone Ol
3.5 AY UZAK KALDI
Real Madrid'in yıldız sol beki, bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Brezilyalı futbolcu, farklı dönemlerde yaklaşık 3.5 ay sahalardan uzak kaldı. Marcelo, özellikle adale problemi yaşadı.
11
Abone Ol
Fluminense forması giydikten sonra Avrupa'da yalnızca Real Madrid'de oynayan Marcelo, İspanyol ekibiyle 505 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandıran Sambacı, 96 da asist yaptı.
12
Abone Ol
ROBERTO CARLOS GİBİ...
Fenerbahçe, 2007-08 öncesi de sol bek için dünyaca ünlü bir transferi kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'de tam 11 sezon forma giyen Roberto Carlos'u renklerine bağlamıştı.
13
Abone Ol
Sambacı, Çubuklu'yu giymeye başladığı dönemde 34 yaşındaydı. Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen Marcelo ise 32 yaşında.