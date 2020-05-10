Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü sol bek! Son dakika transfer haberleri...

KUPA CANAVARI Marcelo, Real Madrid ile sayısız başarılara imza attı. 4'er kez Şampiyonlar Ligi, İspanya Lig Şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa zaferi yaşayan Sambacı, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupa Şampiyonluğu elde etti.