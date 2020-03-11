MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'ye çifte müjde! Sevindiren haber...
GeriFutbol Fenerbahçe'ye çifte müjde! Sevindiren haber...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 19:51, /

Fenerbahçe'ye çifte müjde! Sevindiren haber...

Süper Lig'de oynayacağı Konyaspor maçı öncesi sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye sevindiren haber geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sarı lacivertliler, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

2

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

3

Sevindiren gelişme

Kanarya, hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadro konusunda sıkıntı yaşayacaktı.

4

Sarı lacivertli ekibe bugün müjdeli bir haber geldi.

5

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle görev yapamayan Nabil Dirar ve Simon Falette bugün takımla çalışmalara başladı.

6

Trabzonspor maçında sakatlanan stoper oyuncusu Falette bugün takımla çalışmalara başladı.

7

Nabil Dirar ise en son Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçta görev yapabilmişti.

8

Öte yandan Konyaspor mücadelesinde kadroda yer alması beklenen Ömer Faruk'un hırsı dikkatlerden kaçmadı.

9
10
11
12
13
14
15
16
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi