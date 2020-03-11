Fenerbahçe'ye çifte müjde! Sevindiren haber...

Sarı lacivertliler, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
2
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
3
Sevindiren gelişme
Kanarya, hafta sonu oynanacak Konyaspor maçında cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadro konusunda sıkıntı yaşayacaktı.
4
Sarı lacivertli ekibe bugün müjdeli bir haber geldi.
5
Bir süredir sakatlıkları nedeniyle görev yapamayan Nabil Dirar ve Simon Falette bugün takımla çalışmalara başladı.
6
Trabzonspor maçında sakatlanan stoper oyuncusu Falette bugün takımla çalışmalara başladı.
7
Nabil Dirar ise en son Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçta görev yapabilmişti.
8
Öte yandan Konyaspor mücadelesinde kadroda yer alması beklenen Ömer Faruk'un hırsı dikkatlerden kaçmadı.