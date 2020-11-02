Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas, gol sevincinin nedenini açıkladı! T harfinin detayı...

Transferin son gününde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, performansı ile kısa sürede dikkat çekti.Göztepe ve Trabzonspor maçlarına ilk 11'de başlayan Yunan futbolcu, oynadığı ilk lig maçında da gol atmayı başarmıştı.Pelkas'ın golden sonra elleriyle T harfi yaparak sevinmesi merak konusu olmuştu. Yunan futbolcu, A Spor'a yaptığı açıklamada bu gol sevincinin nedenini açıkladı.26 yaşındaki futbolcu, ''O sevinci PAOK'ta oynarken Beşiktaş'a attığım golden sonra yapmıştım. Kız arkadaşımın adının ilk harfi 'K' olduğu için öyle sevindim'' sözlerini kullandı.Pelkas'ın kız arkadaşının ismi ise Kivs Marda. Yunan futbolcu, attığı golleri kız arkadaşı Kivs'e armağan ediyor.Yunan futbolcu, Göztepe maçında Ozan Tufan'ın kendisine 'Yunanistan' diye seslenmesi hakkında da konuştu.Pelkas, ''Tüm takımla ilişkim çok iyi. Herkesle iyi anlaşıyorum. Şu an işler iyi. Ozan'ın adımı unutup bana Yunanistan demesi çok komikti.'' dedi.Takımdaki arkadaşlığın çok iyi olduğunu belirten Pelkas, ''Sosa, Gustavo takıma abilik yapıyor. Perotti de öyle. Böyle güzel bir ortam beklemiyordum.'' diye konuştu.Türkiye'ye gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yunan yıldız, ''Burada hiçbir sorunla karşılaşmadım. Zaten böyle bir sorun düşünmüyordum.'' sözlerini kullandı.Taraftara da mesaj veren Pelkas, ''Her maç iyi oynasam da kötü oynasam da %100'ümü vereceğim, buna emin olabilirler.'' dedi.