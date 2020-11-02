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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas, gol sevincinin nedenini açıkladı! T harfinin detayı...
GeriFutbol Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas, gol sevincinin nedenini açıkladı! T harfinin detayı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 11:28 | 

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas, gol sevincinin nedenini açıkladı! T harfinin detayı...

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitrios Pelkas, gol sevincinin sırrını açıkladı.

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Transferin son gününde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, performansı ile kısa sürede dikkat çekti.

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Göztepe ve Trabzonspor maçlarına ilk 11'de başlayan Yunan futbolcu, oynadığı ilk lig maçında da gol atmayı başarmıştı.

3GOL SEVİNCİNİN SIRRI...
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GOL SEVİNCİNİN SIRRI...

Pelkas'ın golden sonra elleriyle T harfi yaparak sevinmesi merak konusu olmuştu. Yunan futbolcu, A Spor'a yaptığı açıklamada bu gol sevincinin nedenini açıkladı.

4BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA YAPMIŞTIM
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'BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA YAPMIŞTIM'

26 yaşındaki futbolcu, ''O sevinci PAOK'ta oynarken Beşiktaş'a attığım golden sonra yapmıştım. Kız arkadaşımın adının ilk harfi 'K' olduğu için öyle sevindim'' sözlerini kullandı.

5KIVSE ARMAĞAN...
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KIVS'E ARMAĞAN...

Pelkas'ın kız arkadaşının ismi ise Kivs Marda. Yunan futbolcu, attığı golleri kız arkadaşı Kivs'e armağan ediyor.

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Yunan futbolcu, Göztepe maçında Ozan Tufan'ın kendisine 'Yunanistan' diye seslenmesi hakkında da konuştu.

7OZANIN O SÖZÜ ÇOK KOMİKTİ
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'OZAN'IN O SÖZÜ ÇOK KOMİKTİ'

Pelkas, ''Tüm takımla ilişkim çok iyi. Herkesle iyi anlaşıyorum. Şu an işler iyi. Ozan'ın adımı unutup bana Yunanistan demesi çok komikti.'' dedi.

8BÖYLE BİR ORTAM BEKLEMİYORDUM
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'BÖYLE BİR ORTAM BEKLEMİYORDUM'

Takımdaki arkadaşlığın çok iyi olduğunu belirten Pelkas, ''Sosa, Gustavo takıma abilik yapıyor. Perotti de öyle. Böyle güzel bir ortam beklemiyordum.'' diye konuştu.

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Türkiye'ye gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yunan yıldız, ''Burada hiçbir sorunla karşılaşmadım. Zaten böyle bir sorun düşünmüyordum.'' sözlerini kullandı.

10TARAFTARA MESAJ
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TARAFTARA MESAJ

Taraftara da mesaj veren Pelkas, ''Her maç iyi oynasam da kötü oynasam da %100'ümü vereceğim, buna emin olabilirler.'' dedi.

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