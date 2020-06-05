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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan hayatının imzasını atıyor! İşte o ilk adım...
GeriFutbol Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan hayatının imzasını atıyor! İşte o ilk adım...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 21:51,

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan hayatının imzasını atıyor! İşte o ilk adım...

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

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Geçen sezonu Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren milli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takdir toplamıştı.

3BAŞARISINDA BÜYÜK PAY SAHİBİ
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BAŞARISINDA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Ancak Ozan Tufan'ın başarısında herkesten daha önemli yer tutan isim ortaya çıkmıştı.

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Sezonun ilk yarısından oynanan ve 0-0 sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından dönemin teknik direktörü Ersun Yanal, "Ozan’ın çıkışı hakında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Arkadaş çevresini değiştirdi, kendisini de her anlamda çok değiştirdi. Bir süredir ciddi bir ilişkisi var. O da kendisine çok önemli şeyler kattı” yanıtını vermişti.

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Yanal’ın bahsettiği kız arkadaşı ilk kez , Ozan’la birlikte Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’de Valencia ile oynadığı maçta net olarak görmüştük.

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Hürriyet muhabiri Süleyman Arat, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun olan ve daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitiren Rojin Haspolat'ın Ozan Tufan'la yaşadığı aşkı "İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı uçuran melek" haberiyle servis etmişti.

7EVLENME TEKLİFİ ETTİ
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EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Fenerbahçeli yıldız, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu ve o anı sosyal medya hesabında yayınlandı.

8OZAN TUFAN PAYLAŞTI
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OZAN TUFAN PAYLAŞTI

Ozan Tufan'ın paylaşımında ise 'kalp' emojileri yer aldı.

9ROJİN HASPOLAT KİMDİR
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ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Ozan Tufan'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi.

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Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

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