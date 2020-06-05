Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan hayatının imzasını atıyor! İşte o ilk adım...
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.
2
Abone Ol
Geçen sezonu Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren milli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takdir toplamıştı.
3
Abone Ol
BAŞARISINDA BÜYÜK PAY SAHİBİ
Ancak Ozan Tufan'ın başarısında herkesten daha önemli yer tutan isim ortaya çıkmıştı.
4
Abone Ol
Sezonun ilk yarısından oynanan ve 0-0 sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından dönemin teknik direktörü Ersun Yanal, "Ozan’ın çıkışı hakında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Arkadaş çevresini değiştirdi, kendisini de her anlamda çok değiştirdi. Bir süredir ciddi bir ilişkisi var. O da kendisine çok önemli şeyler kattı” yanıtını vermişti.
5
Abone Ol
Yanal’ın bahsettiği kız arkadaşı ilk kez , Ozan’la birlikte Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’de Valencia ile oynadığı maçta net olarak görmüştük.
6
Abone Ol
Hürriyet muhabiri Süleyman Arat, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun olan ve daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitiren Rojin Haspolat'ın Ozan Tufan'la yaşadığı aşkı "İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı uçuran melek" haberiyle servis etmişti.
7
Abone Ol
EVLENME TEKLİFİ ETTİ
Fenerbahçeli yıldız, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu ve o anı sosyal medya hesabında yayınlandı.
8
Abone Ol
OZAN TUFAN PAYLAŞTI
Ozan Tufan'ın paylaşımında ise 'kalp' emojileri yer aldı.
9
Abone Ol
ROJİN HASPOLAT KİMDİR?
Ozan Tufan'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi.
10
Abone Ol
Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.