Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan hayatının imzasını atıyor! İşte o ilk adım...

Sezonun ilk yarısından oynanan ve 0-0 sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından dönemin teknik direktörü Ersun Yanal, "Ozan’ın çıkışı hakında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Arkadaş çevresini değiştirdi, kendisini de her anlamda çok değiştirdi. Bir süredir ciddi bir ilişkisi var. O da kendisine çok önemli şeyler kattı” yanıtını vermişti.