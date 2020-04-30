Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü ve maaşını yazdılar!
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Hırvat basını sarı lacivertlilerin yeni hocasını ve alacağı maaşı yazdı.
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Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada teknik direktör konusunda bir çok isimle temasa geçmişti.
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TÜRK HOCALAR OLMADI
Türk hocalardan Erol Bulut, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıktı ama rota yabancıya döndü.
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Sarı lacivertliler için Lucescu, Daum, Blanc, Di Francesco, Marco Giampaolo isimleri de gündeme geldi fakat Fenerbahçe'de yönetim Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb'te görev alan Nenaj Bjelica isminde yoğunlaşmıştı.
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HIRVATLAR FLÖRTÜN DETAYLARINI YAZDI
Dinamo ile yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçe'nin eksenine giren teknik adam, sarı lacivertlilere yeşil ışık yakarken, müzakerelerde olumlu görüş sergilemişti. Hırvat basını Nenad Bjelica - Fenerbahçe flörtüne ilişkin önemli ayrıntıları okuyucularına aktardı.
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Flörtü bir adım öteye taşıyan Hırvat basını, Nenad Bjelica'nın sarı lacivertlilerden alacağı maaşı da okuyucularıyla paylaştı.
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Hırvat basınında yer alan haber şöyle;
Yaklaşık 10 gün öncesinde kadar Dinamo Zagreb, Nenad Bjelica gibi büyük bir antrenörü kovmaya karar verdi. Çünkü kulüpteki maaş kesintileri canına tak etmişti. Bjelica, bu kesintiler karşısında sesini yüksek sesle çıkartınca, Hırvat kulübü onunla yollarını ayırdı.
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Bunun ardından Fenerbahçe, teknik direktörlük konusunda onunla görüşmelere başladı. Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu koşullardan çok memnun olduğunu belirtse de, net bir yorum yapmak istemedi.
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Şampiyonluk potasında değiller ve 7. sıradalar. Ersun Yanal, Mart ayının başında ayrıldı ve o günden bu yana teknik direktörlük koltuğu boşta. Ancak, Bjelica için büyük bir avantaj var. Geçen sezon Hırvat hocanın başındaki Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'yi 4-1 gibi ezici bir üstünlükle mağlup etti. Bu, onun için bir referans.
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TALEP ETTİĞİ MAAŞ
İddiaya göre Nenaj Bjelica, Fenerbahçe'den yılda 1,5 - 2 milyon euro bandında bir maaş talep etti.
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Avrupa'da çalışmak istediğini söyleyen Bjelica, " Suudi Arabistan, BAE, Katar, Çin veya ABD'de çalışmak istemiyorum. Amacım Avrupa'da iyi bir kulüpte çalışmak. Futboldan zevk almak istiyorum." diye konuştu.