Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü ve maaşını yazdılar!

Şampiyonluk potasında değiller ve 7. sıradalar. Ersun Yanal, Mart ayının başında ayrıldı ve o günden bu yana teknik direktörlük koltuğu boşta. Ancak, Bjelica için büyük bir avantaj var. Geçen sezon Hırvat hocanın başındaki Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'yi 4-1 gibi ezici bir üstünlükle mağlup etti. Bu, onun için bir referans.