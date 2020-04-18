Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Ali Koç...
FenerbahÃ§e'de teknik direktÃ¶r kim olacak? Herkes bu sorunun cevabÄ±nÄ± ararken Ä°talyan basÄ±nÄ±ndan mÃ¼thiÅŸ bir iddia geldi. BaÅŸkan Ali KoÃ§'un, genÃ§ oyunculardan oluÅŸturacaÄŸÄ± yeni projeyi emanet etmek istediÄŸi teknik adamÄ± duyurdular..
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FenerbahÃ§e'de, KadÄ±kÃ¶y'de Galatasaray'a karÅŸÄ± 20 yÄ±llÄ±k galibiyet serisinin de sona ermesinin ardÄ±ndan tecrÃ¼beli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Ersun Yanal ile yollar ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan sarÄ±-lacivertliler iÃ§in birÃ§ok teknik direktÃ¶r adayÄ± gÃ¼ndeme gelirken Blanc, Di Francesco, Lucescu, Daum gibi isimler Ã¶ne atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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Yerli teknik adamlardan ise Erol Bulut ve Abdullah AvcÄ± ile birlikte HÃ¼seyin ErdoÄŸdu ve YalÃ§Ä±n KoÅŸukavak'Ä±n ismi sarÄ± lacivertli takÄ±mla anÄ±ldÄ±.Â GÃ¶reve en yakÄ±n aday olarak gÃ¶sterilen Erol Bulut ismi birden rafa kalktÄ±.
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Teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren FenerbahÃ§e iÃ§in Ä°talya'dan Ã§ok konuÅŸulacak bir iddia geldi.Â
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La Stampa gazetesi, sarÄ±-lacivertlilerin, Milan'Ä±n eski hocasÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yazdÄ±.
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BaÅŸkan Ali KoÃ§'un, genÃ§ oyunculardan oluÅŸturacaÄŸÄ± yeni projeyi Giampaolo'ya emanet etmek istediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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YaÅŸ ortalamasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k ekiplerle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± tercih eden 52 yaÅŸÄ±ndaki Marco Giampaolo, 2019 yazÄ±nda gÃ¶reve geldiÄŸi Milan'da beklentileri veremedi ve 7 maÃ§lÄ±k maceradan sonra koltuÄŸunu Stefano Pioli'ye bÄ±raktÄ±.Â
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MARCO GIAMPAOLO KÄ°MDÄ°R?
52 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam 2 AÄŸustos 1967 yÄ±lÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin Bellinzona kendtinde dÃ¼nyaya geldi. Ancak Ä°talyan uyruÄŸu bulunuyor. Futbolculuk olarak baÅŸarÄ±lÄ± bir geÃ§miÅŸe sahip olmayan Giampaolo, 1990 yÄ±lÄ±ndan 97'ye kadar Ä°talya'nÄ±n Ã§eÅŸitli alt liglerinde top oynadÄ±. Aktif futbolculuk kariyerini 1997 sonunda bitiren Giampaolo, 2000 tarihinde Pescara'da Scout olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±.
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Ä°talyan kulÃ¼bÃ¼nde kendisini benimseten tecrÃ¼beli futbol adamÄ±, burada bir sene sonra antrenÃ¶rlÃ¼ÄŸe geÃ§iÅŸ yaptÄ±. SonrasÄ±nda ise deneyim kazanmak iÃ§in Giulianova ve Treviso'da gÃ¶rev aldÄ±. Ä°lk teknik adamlÄ±k deneyimini Ascoli'de 2004-2005 yÄ±lÄ±nda tattÄ±. Ä°talya'da sÄ±rasÄ± ile Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli, Sampdoria ve Milan'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.
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Bu sezon baÅŸÄ±nda Sampdoria'dan Milan'a iddialÄ± ÅŸekilde gelen Ä°talyan hoca 7 maÃ§ta sadece 3 galibiyet alÄ±nca gÃ¶nderilmiÅŸti.