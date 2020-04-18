Ä°talyan kulÃ¼bÃ¼nde kendisini benimseten tecrÃ¼beli futbol adamÄ±, burada bir sene sonra antrenÃ¶rlÃ¼ÄŸe geÃ§iÅŸ yaptÄ±. SonrasÄ±nda ise deneyim kazanmak iÃ§in Giulianova ve Treviso'da gÃ¶rev aldÄ±. Ä°lk teknik adamlÄ±k deneyimini Ascoli'de 2004-2005 yÄ±lÄ±nda tattÄ±. Ä°talya'da sÄ±rasÄ± ile Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli, Sampdoria ve Milan'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.